صديق ندل وزوجة خائنة.. قتلاه بالزرنيخ ومشيا بجنازته

الزوجة طلبت من العشيق مساعدتها في قتل زوجها ليخلو لهما الجو.. أحضر لها سم الزرنيخ ووضعته للمجني عليه في الطعام.. حمله صديقه القاتل وألقى بجثته في الشارع ومشى بجنازته

تحرير:محمد الأشموني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

تخلصا من الجثة في الشارع

جمع الشيطان بينهما، صديق خائن وزوجة غدارة، اتفقا على الخلاص من الزوج ليخلو لهما الجو، ويستطيعا اللقاء في أي وقت يطيب لهما، دون مضايقات الزوج لها وسؤاله عن "أين تذهب ومن أين أتت ومع من كانت؟" الزوجة الشيطانة فكرت في طريقة لتحويل حياة الزوج إلى جحيم ثم قتله دون أن يدري أحد، وهداها تفكيرها إلى التخلص منه بالسم، ولكن لضمان عدم موته مباشرة واتجاه الشكوك إليها، قررت الاستعانة بالزرنيخ، فطلبت من العشيق إحضار كمية من القاتل الصامت، وبدأت تدس له الزرنيخ يوميا في الطعام، حتى سقط قتيلا.

خلال وقفة أول أيام العيد، وتحديدا في يونيو 2018، كانت الزوجة تلهو مع عشيقها، فرحتها تخالط زهوها بقدرتها على التخلص من الزوج الذي عكر صفو حياتها وعشيقها، كانت ترى أنه العائق الوحيد أمام سعادتها، ولابد من إزالته، ولكن كيف وهي تعيش في قرية بالشرقية، ولا تستطيع الهرب خوفا من الفضحية. وخلال أحد اللقاءات