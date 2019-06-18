صديق ندل وزوجة خائنة.. قتلاه بالزرنيخ ومشيا بجنازته

الزوجة طلبت من العشيق مساعدتها في قتل زوجها ليخلو لهما الجو.. أحضر لها سم الزرنيخ ووضعته للمجني عليه في الطعام.. حمله صديقه القاتل وألقى بجثته في الشارع ومشى بجنازته
جمع الشيطان بينهما، صديق خائن وزوجة غدارة، اتفقا على الخلاص من الزوج ليخلو لهما الجو، ويستطيعا اللقاء في أي وقت يطيب لهما، دون مضايقات الزوج لها وسؤاله عن "أين تذهب ومن أين أتت ومع من كانت؟" الزوجة الشيطانة فكرت في طريقة لتحويل حياة الزوج إلى جحيم ثم قتله دون أن يدري أحد، وهداها تفكيرها إلى التخلص منه بالسم، ولكن لضمان عدم موته مباشرة واتجاه الشكوك إليها، قررت الاستعانة بالزرنيخ، فطلبت من العشيق إحضار كمية من القاتل الصامت، وبدأت تدس له الزرنيخ يوميا في الطعام، حتى سقط قتيلا.
خلال وقفة أول أيام العيد، وتحديدا في يونيو 2018، كانت الزوجة تلهو مع عشيقها، فرحتها تخالط زهوها بقدرتها على التخلص من الزوج الذي عكر صفو حياتها وعشيقها، كانت ترى أنه العائق الوحيد أمام سعادتها، ولابد من إزالته، ولكن كيف وهي تعيش في قرية بالشرقية، ولا تستطيع الهرب خوفا من الفضحية.
وخلال أحد اللقاءات
خلال وقفة أول أيام العيد، وتحديدا في يونيو 2018، كانت الزوجة تلهو مع عشيقها، فرحتها تخالط زهوها بقدرتها على التخلص من الزوج الذي عكر صفو حياتها وعشيقها، كانت ترى أنه العائق الوحيد أمام سعادتها، ولابد من إزالته، ولكن كيف وهي تعيش في قرية بالشرقية، ولا تستطيع الهرب خوفا من الفضحية.
وخلال أحد اللقاءات المحرمة مع العشيق الندل، الذي باع صاحبه وخان العيش والملح، عرضت عليه فكرة التخلص من الزوج ليخلو لهما الجو.
في البداية شعر العشيق بالصدمة، لم يتدارك الموقف في أوله: "هتعلقينا على حبل المشنقة".. فأكدت له أنها تعي ما أقدمت عليه، وطلبت منه التفكير وموافاتها بالرد في أول لقاء سيجمع بينهما، على أن تبدأ التنفيذ على الفور.
خرج الرجل من عند عشقيته يقلب كفا على كف، لم يدري هل هو نائم أو مستيقظ وهل ماسمعه حقيقة أم حلم سيستفيق منه قريبا، مضى يوم والآخر والرجل لايغمض له جفن، يفكر فيما قالته له عشيقته، وفي أبنائه وزوجته وعائلته، ماذا سيحدث إذا انكشف الأمر، أو فشلت خطة التخلص من الزوج، وفي الفضيحة التي ستطال الجميع.
بعد تفكير عميق، وإلحاح من المرأة عليه هاتفيا، توجه لمقابلتها والاطلاع على خطتها للتأكد من وجود باب للنجاة، وكانت المفاجأة عندما أخبرته أنها ستقتله بالسم، وليس أي سم إنه "الزرنيخ" حيث إنها ستقوم بوضعه للمجني عليه في الطعام "ولامن شاف ولا من دري" هكذا أخبرت العشيق، الذي وجدها خطة عبقرية شيطانية.
توجه الرجل لشراء الزرنيخ من خارج القرية تماما حتى يكون بعيدا كل البعد عن الشك، وأحضره خلسة لعشيقته، التي بدأت في تنفيذ مخططها بوضع السم القاتل لزوجها بشكل يومي في الطعام.
حالة إعياء كانت تصيب الزوج بشكل يومي، يستفيق بعدها لساعات قبل أن يتناول وجبته التالية، دون أن يدري أن شريكة حياته نصبت له فخا للموت البطيء، وعندما كان يخبرها أنه سيتوجه لزيارة طبيب كانت تقول له: انت شكلك كبرت وعجزت والدكاترة دول مبيجيش من وراهم غير المرض"، مايدفع الرجل للتراجع عن قراره.
مرت الأيام حتى عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة الزوج "ح. ع. أ"، 49 سنة، عامل، أمام إحدى القرى بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
بإخطار زوجة الضحية، انهمرت في البكاء ومزقت ملابسها حزنا على الزوج، التي أكدت أنه كان "الضهر والسند" وصرخت :" سايبني لمين".. لتبعد عن نفسها الجريمة، بعرض الجثة على طبيب الصحة لاستخراج إذن الدفن، أكد أن الوفاة غير طبيعية، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة.
تم عمل الفحوصات اللازمة، وأكدت عملية التشريح، أن الرجل قتل بجرعة زرنيخ، ليتم تشكيل فريق بحث من ضباط الميدرية لحل لغز الجريمة، وكشفت التحريات الأولية، وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة "ص. أ"، 41 سنة، و"م. ج"، 48 سنة، عامل صديق المجني عليه، وبالعرض على مدير الأمن أمر بسرعة ضبط المتهمين.
بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت الزوجه بأنها على علاقة غير شرعية بالمتهم، واتفقا على التخلص من المجني عليه، عن طريق وضع الزرنيخ له في طعام العشاء، ثم حمل المتهم الثاني "العشيق" جثة المجني عليه، وألقاها مكان العثور عليها، وتمت إحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمًا بإعدام المذنبين شنقًا.
وبعد مرور 12 شهرا، على تداول القضية حكمت جنايات الشرقية، بالإعدام شنقا للمتهمين.
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