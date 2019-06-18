جريمة

السيطرة على حريق في الأزبكية دون سقوط إصابات

تحرير:محمد الأشموني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، فيما لم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين.. حيث تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة قسم شرطة الأزبكية، ليتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الشقق والعقارات المجاورة، فيما تم انتداب فريق من المعمل لجنائي لمعرفة سبب الحريقي وما إذا كان جنائيا من عدمه.
كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد سيطروا في وقت سابق على حريق اشتعل بمخزن تابع لدائرة قسم الموسكى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي حاصرت النيران وتمكنت من إحكام السيطرة عليها، دون وقوع إصابات. وجاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال النيران فى أحد المخازن بالموسكى، وبإخطار
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حريق

حريق في عقار بالبحيرة.. وإصابة 10 أشخاص باختناق

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب اندلاع حريق في عقار بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من الأهالي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات في بعض المحلات المجاورة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة ببندر دمنهور لمعاينة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
عصابة-المتوسكلات‎

حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء

تشهد شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، بعدد من الميادين والطرق الرئيسية، حيث يشهد كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة، حالة من الانتعاشة المرورية، في الوقت الذي يشهد فيه الطريق المواجه في اتجاه الجيزة بعض البطء، ويشهد ميدان التحرير كثافات عادية، في الوقت الذي تتدفق فيه حالة السير بشارع السودان بشكل هادئ، وفي الجيزة حدثت بعض الكثافات المرورية بشارعي الهرم وفيصل، وتم الدفع بعناصر من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى شارع الجامعة وميدان الجيزة للسيطرة على بعض الاختناقات.
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«ولاية سيناء وقوائم الإرهابية» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها نظر محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية والانضمام لجماعة الإخوان، بعدما نسبت لهم تحقيقات النيابة تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام حزب مصر القوية للعمل كذراع سياسية للجماعة في مصر، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان،
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النيران تلتهم شقة بالدرب الأحمر دون سقوط ضحايا

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، على حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط قتلى أو مصابين.. البداية ببلاغ تلقته غرفة شرطة النجدة من الأهالي باشتعال النيران في شقة بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الدرب الأحمر، وبإخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، وكذا تبريد المكان، وإخطار النيابة.
حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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السيطرة على حريق شقتين بمدينة نصر وبولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة والجيزة، من إخماد حريقين نشبا فى شقتين سكنيتين، الأول في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والثاني بمنطقة أرض اللواء. ونجحت جهود الحماية المدنية فى إخلاء العقارين والتعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها. وفى الواقعة الأولى رجح أصحاب الشقة حدوث ماس كهربائي فى تكييف الشقة، بينما فى الحريق الثاني رجح السكان اندلاع النيران بسبب لهو الأطفال بقداحة المطبخ "ولاعة".
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