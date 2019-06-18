السيطرة على حريق في الأزبكية دون سقوط إصابات

تحرير:محمد الأشموني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، فيما لم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين.. حيث تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة قسم شرطة الأزبكية، ليتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الشقق والعقارات المجاورة، فيما تم انتداب فريق من المعمل لجنائي لمعرفة سبب الحريقي وما إذا كان جنائيا من عدمه.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد سيطروا في وقت سابق على حريق اشتعل بمخزن تابع لدائرة قسم الموسكى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي حاصرت النيران وتمكنت من إحكام السيطرة عليها، دون وقوع إصابات. وجاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال النيران فى أحد المخازن بالموسكى، وبإخطار