حريق في عقار بالبحيرة.. وإصابة 10 أشخاص باختناق

تحرير:محمود عبد الصبور ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب اندلاع حريق في عقار بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من الأهالي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات في بعض المحلات المجاورة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة ببندر دمنهور لمعاينة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، بنشوب حريق هائل في أحد العقارات السكنية في شارع أبو عبدالله بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده. وأمر محمد