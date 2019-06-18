رياضة

كليان مبابي على رادار ليفربول في الموسم المقبل

تحرير:أحمد ثروت ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
كليان مبابى
كليان مبابى
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يدخل مبابي دائرة اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية في حالة رحيله من ناديه الحالي، وكانت تقارير صحفية تحدثت عن نبأ رحيل اللاعب بعد أن نشر صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها «قريبًا»، والتي أثارت اندهاش الكثير من المشجعين المتابعين له حول العالم.
وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن مبابي ضمن قائمة اهتمامات ليفربول، تحسبًا لرحيله، وأوضحت أن إدارة النادي الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي، ترغب في بيع نيمار دا سيلفا، بعد حالة من التخبط بينه وبين الإدارة بعد سلوكه الأخير، ولكنها ترغب في استمرار مبابي في الموسم المقبل. وكان ناصر الخليفي مالك
اقرأ المزيد
بوجبا‎

مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
فريق-كريستال-بالاس

كريستال بالاس يرفض عرض اليونايتد لضم بيساكا

رفض كريستال بالاس العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم الظهير الأيمن أرون وان بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، حيث اقتصر العرض على 35 مليون جنيه إسترليني كمبلغ أساسي للصفقة و15 مليون إسترليني إضافات، وهو الأمر الذي رفضه كريستال بالاس، والذي لن يناقش أي عرض يقل عن 45 مليون جينه إسترليني كثمن أساسي لضم اللاعب الإنجليزي الشاب، الذي يرغب بدوره في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولكنه لم يتقدم بطلب رسمي للإدارة بهذا الشأن حتى الآن، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

البرازيل تبحث عن التأهل المبكر في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، من خلال مباريات المجموعة الأولى، حيث تواجه بوليفيا نظيرتها بيرو على ملعب ماراكانا الساعة 11:30 مساء، بينما تواجه البرازيل نظيرتها فنزويلا في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح غدًا الأربهاء على ملعب أرينا فونتي نوفا، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على متذيلة الترتيب بوليفيا 3-0، بينما تتواجد بيرو وفنزويلا في المركز الثاني بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
محمد-صلاح (2)

محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
فرحة-محمد-صلاح-بهدفه-فى-تشيلسى (1)

أين يوجد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا بالبريميرليج؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعلى اللاعبين أجرًا في كل فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ووجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ، وذلك بعدما أثبت ذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز وتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري في آخر موسمين، أما كيفين دي بروين فهو أعلى اللاعبين أجرًا مع مانشستر سيتي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
صلاح-وزوجته

لماذا زوجة محمد صلاح سر نجاحه؟..تقارير إنجليزية تكشف

دائمًا يخطف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الأضواء إليه، وتحديدًا منذ أن انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 آتيًا من صفوف روما الإيطالي، ليبدأ في تقديم مستويات خيالية مع الريدز وينجح في موسمه الأول في الظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وهو رقم قياسي في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، ليصبح صلاح حديث كل الصحف العالمية. وواصل صلاح تألقه هذا الموسم وقاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن للمرة الأولى لم يكن صلاح هو محور الاهتمام الأساسي في صفحة «Soccer Stories».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org