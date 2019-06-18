كليان مبابي على رادار ليفربول في الموسم المقبل

تحرير:أحمد ثروت ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

كليان مبابى

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يدخل مبابي دائرة اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية في حالة رحيله من ناديه الحالي، وكانت تقارير صحفية تحدثت عن نبأ رحيل اللاعب بعد أن نشر صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها «قريبًا»، والتي أثارت اندهاش الكثير من المشجعين المتابعين له حول العالم.

وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن مبابي ضمن قائمة اهتمامات ليفربول، تحسبًا لرحيله، وأوضحت أن إدارة النادي الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي، ترغب في بيع نيمار دا سيلفا، بعد حالة من التخبط بينه وبين الإدارة بعد سلوكه الأخير، ولكنها ترغب في استمرار مبابي في الموسم المقبل. وكان ناصر الخليفي مالك