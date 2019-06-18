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أزمة روسيا الاقتصادية تجبرها على التخلي عن مادورو

لم تعد روسيا ترغب في مواصلة لعب دورها الرئيسي كمساند وحليف للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما ظهر من خلال إجراءات الحكومة الروسية على المستوى الاقتصادي.
تحرير:محمود نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
مادورو وبوتين
مادورو وبوتين
على مدى الأشهر القليلة الماضية، لم تنجح محاولات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السياسية بالابتعاد ببلاده عن الأزمات التي سببتها قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات قاسية على بعض المجالات الاقتصادية الهامة مثل النفط. وفي أصعب لحظاته السياسية، لجأ الرئيس الفنزويلي إلى روسيا للحصول على دعمها في مجابهة الأزمات الاقتصادية التي مرت ببلاده طيلة الأشهر الماضية، والتي كادت أن ترجح كفة زعيم المعارضة خوان جوايدو المدعوم دوليًا بقوة، وبالأخص من الولايات المتحدة وأوروبا.
وعندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الطاقة الفنزويلية في يناير الماضي، ساعدت شركة "روسنفت" النفطية الروسية في تحويل صادرات فنزويلا النفطية إلى آسيا، كما أن موسكو تحركت عسكريًا بقوة، عندما تناولت تقارير تدخل أمريكي مسلح في مارس الماضي، حيث هبطت طائرتان مع فنيين عسكريين روس في كاراكاس، في خطوة
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حادث الدهس في كندا-1

إطلاق نار في احتفال رياضي بكندا.. وإصابة 4 أشخاص

أصيب أربعة أشخاص وألقي القبض على ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار خلال تجمع حاشد للاحتفال بفوز فريق "تورونتو رابتورز" بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حسبما أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية. وشهدت الحادثة فرارا جماعيا للجماهير المحتفلة التي احتشدت بالقرب من مكان تواجد لاعبي الفريق بصحبة رئيس الوزراء جستن ترودو ووقعت حوادث إطلاق النار مساء أمس الاثنين، في شوارع باي وألبرت، بالقرب من مبنى البلدية وساحة ناثان فيليبس. وأوضح قائد شرطة تورنتو "مارك سوندرز"، إن الشرطة احتجزت ثلاثة أشخاص وتحفظت على سلاحين ناريين على خلفية الحادث.
زلزال-في-الصين (2)

مقتل وإصابة 21 شخصًا في زلزال بالصين

أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوى ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد. ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالى 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان. وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها فى وقت لاحق.
كيم وشي في الصين

أخبار سيئة لترامب.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه بصدد زيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الخميس المقبل، مما يمثل انتصارا دبلوماسيا للزعيم الكوري الشمالي المعزول كيم جونج أون بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قمة هانوي في فبراير الماضي. وستكون زيارة شي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005، حيث تعد الصين أهم حليف لها وشريان الحياة الاقتصادي للبلد الذي يواجه عقوبات الأمم المتحدة.
الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
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قيادة-الحرب-الإلكترونية-الأمريكية

الكهرباء كلمة السر.. كيف خططت أمريكا لشل روسيا؟

على مدار التاريخ لم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع مباشر، واكتفت كل منهما بحروب الوكالة والحرب الباردة، والآن نقلت واشنطن وموسكو الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، إذ قال مسؤولون حكوميون أمريكيون حاليون وسابقون إن بلادهم تكثف عمليات التوغل الرقمي في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعراضا لقدرات الإدارة الأمريكية على استخدام الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية. وأضافوا أن هذه الخطط السرية تأتي بالتوازي مع العمليات التي استهدفت وحدات التضليل والتسلل الروسية خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 2018.
بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
السيسى-وبوتين (2)

برئاسة السيسي وبوتين.. قمة «روسيا إفريقيا» 24 أكتوبر

تستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - إفريقيا" تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية الفرعية، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
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