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بدء تحصيل رسوم 5% على سداد المستحقات الحكومية نقديا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
أموال
أموال
أكدت وزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيه الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية، رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه. وأشارت المالية إلى التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى.
وأطلقت وزارة المالية نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإكترونى: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية،
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقة «الشورت سيلنج»

في إطار العمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية قرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -والمعروفة ب "الشورت سيلنج " - لكل من: - هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية - التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية - العربى الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
بورصة (2)

البورصة تفقد 900 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم، على تراجع أداء المؤشرات ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 914 مليون جنيه ويغلق عند 759.468 مليار جنيه، تأثرًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب. وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14227 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 605 نقطة. وسجلت قيم تداولات نحو 7.3 مليون جنيه، بأحجام تداول 1.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 459 عملية بيع وشراء.
مجلس-إدارة-اتحاد-البريد-الافريقي-الشامل-ببوركينا-فاسو (2)

الصغير: مصر تستعيد دورها الريادي في الخدمات البريدية

يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل بالعاصمة البوركينية واجادوجو بوفد رفيع المستوي برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2019. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبري حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الإفريقية.
صالون-السيارة

تصل إلى 130%| حوافز جديدة لتشجيع تصنيع السيارات بمصر

تدرس الحكومة تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة مع زيادة نسب التصنيع المحلي. وتخضع مكونات الإنتاج المستوردة لتصنيع السيارات المحلية لرسوم جمركية تصل إلى 6.25% بالإضافة إلى رسم تنمية يصل إلى 3%. وتهدف الحوافز الجمركية الممنوحة إلى إتاحة الفرصة أمام مجمعي السيارات الذين يدعمون الصناعة لتحقيق منافسة جادة أمام واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تحصل على إعفاء جمركي في مصر.
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وزارة-المالية

المالية: عدم قبول أى أوامر دفع إلكتروني بعد 27 يونيو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018- 2019، يوم 27 يونيو الجارى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن يوم 27 يونيو الجارى هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكتروني بكل أنواعها بالوحدات الحسابية.
بيتكوين (4)

بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

أطلقت شركة «إنتيلي كودرز» المصرية خدمة جديدة تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتعرف الخدمة الجديدة باسم Dmail، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، حسب موقع كوين ديسك. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تطبيق النظام اللا نقدى وإلغاء الاعتماد نهائيا على تداول الكاش، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
محمد-معيط (2)

المالية: بدء إجراءات دمج «الخزانة العامة وسك العملة»

أعلنت وزارة المالية بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحتي «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، فى كيان واحد، بمسمى «سك العملة» باعتباره المسمى الدولى المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إدارى جديد، مشيرة إلى أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق فى مصر، ويجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت "المالية" أن الدمج لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
فلوس

بدءا من اليوم.. صرف رواتب العاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اليوم، الخميس، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال مايو الجارى، لنحو 6 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية. وأكدت المالية صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2019 لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو الجارى، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 الي 28 من كل شهر، وذلك بمناسبة قرب حلول موسم الأعياد، مشيرة إلى أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.
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