القبض على بلاتيني بسبب مونديال قطر 2022

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

بلاتيني

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.

وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022. وكان من المنتظر أن يخلف بلاتيني نظيره سيب بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2016، قبل أن يتم إيقافه من العمل بأي شيء يتعلق بكرة القدم القدم لمدة 4 سنوات. يذكر أن بلاتيني