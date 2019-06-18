رياضة

القبض على بلاتيني بسبب مونديال قطر 2022

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
بلاتيني
بلاتيني
اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022. وكان من المنتظر أن يخلف بلاتيني نظيره سيب بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2016، قبل أن يتم إيقافه من العمل بأي شيء يتعلق بكرة القدم القدم لمدة 4 سنوات. يذكر أن بلاتيني
اقرأ المزيد
ساديو-ماني

ماني: سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي

يؤمن ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، بقدرته على أن يكون أفضل في الموسم المقبل (2019-2020)، بعد أن كان الموسم الماضي (2018-2019) الأفضل تهديفيا له بالوصول للهدف 26 في جميع المسابقات، وساهم ماني في تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير، وإنهاء الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة، وقال ساديو ماني صاحب الـ27 عامًا، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "لأكون صريحا، أظن أنني تطورت كثيرا في إنهاء الهجمات. في كل موسم أتطور، وسأظل أعمل بقوة أكبر حتى أتطور أكثر".
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

محمد صلاح= ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 يونيو المقبل، وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تتفوق مصر أيضًا، حيث تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77,3 مليون يورو بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196,2 مليون يورو قيمة المنتخب الوطني، ويتواجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم المليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، سيدريك باكومبو، والذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
كوبا-أمريكا-2019 (1)

متى بدأت دعوات المشاركة في كوبا أمريكا؟

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، علمًا بأن في الأصل كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، لكن بسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، و دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
اقرأ المزيد من الأخبار
مورينيو (2)

مورينيو: اللاعب الأفضل يجب أن يتوج بالألقاب

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن أي لاعب يرغب في أن يصبح الأفضل في العالم، عليه أن يطور من روحه الانتصارية، مشيدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتزامه في عمله، قائلا: "اللاعب الأفضل في العالم يجب أن يكون منتصرًا دائمًا، وعليه أن يتمتع بالجودة والموهبة، وذلك لن يكون كافيًا دون التتويج بالألقاب، فإذا توج يوفنتوس على سبيل المثال بلقب دوري أبطال أوروبا، فيمكن القول بسهولة إن كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ماوريسيو-ساري

ماوريسيو ساري يخبر تشيلسي برغبته في الرحيل

أبلغ المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، نادي تشيلسي، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وتمكن ساري في موسمه الأول مع البلوز من إعادة تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، قبل أن ينجح في الفوز بأول لقب كبير في مسيرته التدريبية من خلال الظفر بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ومع اهتمام يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بالتعاقد معه، تحدث ساري مع مدير تشيلسي مارينا جرانوفسكايا، التي وعدته بنقل رغبته لمالك النادي رومان أبراموفيتش.
أنطونيو-كونتي

رسميا.. كونتي مدربًا لإنتر خلفًا لسباليتي

عين نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، وذلك خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام. وقال كونتي عن ذلك: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، ومن خلال عملي سأحاول رد الدين لكل الثقة التي زرعها رئيس النادي ومديروه بي، اخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر"، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
سباليتى

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org