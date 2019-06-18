الصحف السعودية: عد تنازلي في إيران والعالم ينتفض

الصحف تناولت تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية أن واشطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به طهران هو "تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع".

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على توجه إيران إلى تخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي، ومصرع خبراء إيرانيين خلال عملهم مع الحوثيين في اليمن وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "9 أيام تفصل إيران عن تخطي حد اليورانيوم" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن دعت أمس، المجتمع الدولي إلى مواجهة "الابتزاز النووي" الإيراني ومواجهة تراجع طهران عن تعهداتها بهذا الخصوص بمزيد من الضغوط.

وفي هذا الإطار حذرت دول أوروبية إيران من انتهاك الاتفاق النووي. وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس، في مؤتمر صحفي عن بدء العد التنازلي لتخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي خلال 10 أيام. كما فتحت الباب أمام رفع نسبة التخصيب نحو 20 في المائة. وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن

وفي هذا الإطار حذرت دول أوروبية إيران من انتهاك الاتفاق النووي.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس، في مؤتمر صحفي عن بدء العد التنازلي لتخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي خلال 10 أيام. كما فتحت الباب أمام رفع نسبة التخصيب نحو 20 في المائة.

وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها. وتابع: "يجب أن يواجه الابتزاز النووي لإيران بضغوط دولية متزايدة".





وأوضحت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "الضغط يتصاعد.. والعالم ينتفض ضد إيران"، أن الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران تفاقمت مجددا، وانتفض العالم ضد تصعيد نظام الملالي بالإعلان أمس الاثنين عن أنه سيتجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم المنخفض في 27 يونيو الجاري. فيما دعا سيناتور أمريكي إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران. وطالب البيت الأبيض بضرورة زيادة الضغوط الدولية لمواجهة الابتزاز النووي لحكام طهران.

وقال المتحدث النووي الإيراني بهروز كمالوندي، خلال مؤتمر صحفي أمس في منشأة "آراك" للمياه الثقيلة قائلاً: "اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كيلوجرام لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال 10 أيام أي في 27 يونيو، سنتجاوز هذه الحدود".

واعتبر أن هذه الزيادة قد تصل إلى أي مستوى بصرف النظر عن نسبة 3.67%، وهي الحد الحالي الذي حدده الاتفاق النووي.





وذكرت صحيفة "الحياة" أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن واشطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به طهران هو "تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع".

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قرار إيران زيادة التخصيب النووي بـ"المؤسف"، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى أمس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت في الملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.





تناولت الصحف خبر وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن مرسي توفي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتحت عنوان "الموت يغيب محمد مرسي أثناء محاكمته" أفادت "الشرق الأوسط" بأن الموت غيب الرئيس المعزول، أمس، عن عمر يناهز 68 عاماً، وذلك أثناء مثوله لإعادة المحاكمة مع آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر".

وحسبما أفادت النيابة العامة المصرية، أمس، فإن مرسي طلب "أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين من المرافعة، الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وأشارت النيابة، في بيان، أمس، إلى أنه "أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضاً مغشياً عليه، حيث تم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته".





تناولت "الحياة" مصرع خبراء إيرانيين خلال محاولة إطلاق صاروخ في صنعاء ، حيث لقي خبراء إيرانيون وآخرون من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم في انفجار صاروخ باليستي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية في إطلاق صاروخ باليستي في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء، مضيفاً أن الميليشيا الحوثية حوّلت القاعدة إلى ثكنة لعناصرها وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.





وذكرت "الجزيرة" أن الحكومة اليمنية حثت مشايخ القبايل الموالين للحوثيين أو الذين في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه المليشيات على العصيان والانتفاضة في وجهها وسوف يقوم الجيش اليمني بمساندتهم بالإضافة إلى قوات التحالف التي تساند الشرعية لتحرير اليمن من الحوثين وإنقاذها من المخطط الفارسي.



وتحت عنوان "إجماع أممي على محاسبة المتورطين في الاعتداءات ضد السعودية" ، أشارت "الشرق الأوسط" إلى إصدار مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس، بياناً ندد فيه بشدة بالاعتداءات التي ينفذها الحوثيون، بدعم من إيران، ضد البنى التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ودعا إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين.

وعقب إفادات من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، تلا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الكويتي منصور العتيبي، موقفاً جماعياً من الأعضاء الـ15 في المجلس، يندد "بأشد العبارات بالهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في السعودية، في 12 يونيو 2019، مما أدى إلى جرح 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال".