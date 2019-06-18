جريمة

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

الزوج عرف نقطة ضعفها وأزمة طفولتها فأخذ يعايرها بها ويتهكم عليها ويمعن فى إذلالها بسبب جبهتها العالية.. ومحامي الزوجة يفاجأ بأنه "أصلع وأحول وبكرش"
تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
ندم زوجة - تعبيرية
ندم زوجة - تعبيرية
أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
أكدت الزوجة فى دعوى الخلع أن زوجها حطم معنوياتها، وأخذ ينتقص من قدرها ويسيء إليها فى حديثه معها، ويوبخها بعبارات مثل: "ماكنتش عارف إن شكلك وحش كده.. أنت قرعة.. أنا اتخدعت فيك.. يا ساتر يا رب على كده.. أعوذ بالله من شكلك خضتيني" وأشياء من هذا القبيل، خافت الزوجة فطلبت الطلاق والعودة إلى مسكن أسرتها
اقرأ المزيد
سيدة-حزينة

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
الملصق-الإلكتروني3 (3)

وداعا لسرقة السيارات.. بدأ تعميم الملصق الإلكترونى

طبقت وزارة الداخلية تجربة تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه-.. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، ليتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها.
اختناق- من -الغاز

«كلوا شمام وبطيخ».. تسمم 16 عاملا زراعيا في المنوفية

أصيب 16 عاملا زراعيا، اليوم الثلاثاء، في مزرعة فواكه بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، باشتباه في حالة تسمم، بعد تناولهم "بطيخا وشماما" مرشوشا بمبيدات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة السادات، بورود بلاغ باشتباه تسمم 16 عاملًا زراعيا، داخل مزرعة فواكه، وعلى الفور وجه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
نبيل-صادق-النائب-العام

بلاغ يتهم بلال فضل وعزمي بشارة بازدراء الأديان

اتهم طارق محمود، المحامي بالنقض، في بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، كل من الكاتب بلال فضل، وأحمد صبحي أستاذ جامعي "مفصول" بازدراء الأديان، وعزمي بشارة مالك قناة العربي، وذلك في بلاغ رقم 3674 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وجاء نص البلاغ كالتالي: "أن المتهم الأول بلال فضل المذيع بقناة العربى والتى تبث من لندن والممولة من المخابرات القطرية والمملوكة لعزمى بشارة المتهم الثالث، استضاف خلال برنامجه عصير الكتب المتهم أحمد صبحى منصور المدرس المفصول من جامعة الأزهر لإنكاره السنة النبوية، حيث هاجموا الصحابة ونعتوهم بـ"الجواسيس".
اقرأ المزيد من الأخبار
ندم

الخادمات خربن بيته.. يستنجد بالمحكمة لإعادة زوجته

تقدم زوج يعمل محاسبا فى إحدى الشركات العقارية، بدعوى نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية لمدة تقارب نصف العام، بسبب اعتراضه على إصرارها على الاستعانة بخادمات وإقامتهن فى مسكن الزوجية، بالرغم من تكرار ارتكاب الخادمات حوادث متنوعة بين سرقة، والتدخل فى شئون الزوجين، فيما تطوعت إحداهن لنقل أسرار المنزل إلى حماة الزوج، ومع تكرار الخلافات ومعاناة الاستغناء عن خادمة والبحث عن أخرى، عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل دون الاستعانة بخادمات لكنها غضبت وهجرت مسكن الزوجية.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

اللي هيكلم مراتي هخصمله.. قصة خلع الزوجة لمديرها

أقامت مندوبة مبيعات، دعوى خلع ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، مطالبة فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، وذلك لخشيتها ألا تقيم حدود الله، فى حين أكدت الزوجة لدفاعها أن خلافاتها مع زوجها لا تنتهي، وجميعها ليس لها علاقة بالمنزل، وإنما بسبب قسوته فى العمل، وحدته مع زملائه، وكثرة توقيع الخصومات والجزاءات عليهم، ولأنها صديقة وزميلة مشتركة لكثير من معارفه فى العمل، كانت تتدخل لدى زوجها، لتصحيح قراراته التى تعتبرها قاسية وظالمة، وهو ما كان يقابله زوجها باستنكار وصل فى إحدى المرات إلى اشتباك بالأيدي مع أحد أصدقائهما.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خلع قبل الزفاف.. قصة عروس هربت من جحيم زوجها

قررت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة، إقامة دعوى خلع ضد زوجها، رغم عدم دخولها مسكن الزوجية، إذ فقط تم عقد قرانها، لكن تصرفات حماتها منذ عقد القران، جعلتها تتراجع عن إتمام الزواج من نجلها، رغم ارتباطهما بقصة حب دامت لقرابة العامين، وذلك بعدما استشفت صاحبة الدعوى من أهل زوجها البخل، ومن زوجها الانصياع لوالدته وتحكمها فيه، جراء هدايا جلبتها لها حماتها عقب عقد القران، وجدتها المحاسبة رديئة ولا تليق بها ومركزها الاجتماعي وكذلك وضع زوجها المالي، بخلاف ما تعودت عليه من زوجها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

ربة منزل تخلع زوجها.. لرفضه الاستيقاظ لصلاة العيد

الآن مر قرابة العام على نشوب خلافاتهما الزوجية، وقبل 4 أشهر أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها، مازالت متداولة فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، لخشيتها ألا تقيم حدود الله، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة مع زوجها، وأنه لا يعرف معنى المناسبات السعيدة، سواء المناسبات الخاصة كعيد ميلادها وعيد زواجهما، أو الأعياد عمومًا، إذ يعتبر الأخيرة أيام إجازات اعتيادية، يقضيها فى النوم والراحة فى المنزل، دون الخروج للتنزه وزيارة الأقارب أو حتى لصلاة العيد، وهو ما بات يصيبها بالاكتئاب ودفعها لإنهاء زيجتها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org