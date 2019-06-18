فعل شائن.. زوجة تبوح بمصيبة زوجها والقاضي يخلعه

الزوجة: لا يعرف الحياء وأجبرني على معصية الله ومشاركته أفعاله الشائنة.. الأب طلب منه الطلاق في هدوء فرد عليه: «أنا لو جبت بنت ليل كنت اتمتعت بفلوسي»

تحرير:يونس محمد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

"أنا قلت أكيد هيتغير مع الأيام ولكن حالته بدأت تزيد وكمان بقى يجبرني إنى أتفرج على الأفلام الشائنة معه بحجة الثقافة ومش بس كده بقى وأنا بره البيت بقى يبعتلى مقاطع مخلة على موبايلي".. هكذا بدأت "أميرة.م" 26 سنة، سرد أسبابها للخلع من زوجها "أمين" 32 سنة، أمام قاضى الأسرة بمحكمة التجمع الخامس، بعدما وصفت حياتها بأنها أقرب للجحيم بسبب تصرفات زوجها الشاذة والمرفوضة دينياَ وأخلاقيا بعدما أجبرها على مشاهدة الأفلام المخلة، وذلك لتعويض ضعفه الجنسي، حسب قولها.

وشرحت أميرة فى الدعوي، أن زوجها تقدم لخطبتها منذ 3 سنوات، عقب عودته من إحدى الدول العربية وأن أسرتها وافقت سريعا على إتمام الزواج بينهما دون إعطائها فترتها فى التعرف عليه ومعرفة ميوله وشخصيته بالكامل والتى اتضحت فيما بعد أنه غير سوي، وسريعا تزوجا على طريقة فيلم "جاي فى السريع" والذى كان بطل الفيلم فيها

وشرحت أميرة فى الدعوي، أن زوجها تقدم لخطبتها منذ 3 سنوات، عقب عودته من إحدى الدول العربية وأن أسرتها وافقت سريعا على إتمام الزواج بينهما دون إعطائها فترتها فى التعرف عليه ومعرفة ميوله وشخصيته بالكامل والتى اتضحت فيما بعد أنه غير سوي، وسريعا تزوجا على طريقة فيلم "جاي فى السريع" والذى كان بطل الفيلم فيها يجسد شخصية من يريد الزواج فى أسرع وقت نظرا لارتباطه بفترة إجازة محددة ويريد العودة لعمله بالخارج فى أسرع وقت وذلك مع حدث معها.

ولكن الكارثة بدأت تظهر عقب اليوم الأول للزواج، بعدما سألها زوجها عن بعض الأسئلة المحرجة وغير اللائقة لسيدة أو زوجة والتى كان من بينها "عمرك اتفرجتي على أفلام إباحية"، وقالت الزوجة إنها غضبت منه بشدة فى بداية الأمر وكانت تظن أنها أسئلة يختبر بها مدى أدبها وتربيتها واحتشامها ولكن مع تكرار تلك الأسئلة بدأ الخوف يتسرب لقلبها ومن ثم أدركت أنها أمام كارثة حتمية وأن حياة السعادة الزوجية سوف تنتهي فى القريب العاجل.

افتحى الكاميرا

استكملت أميرة بأن زوجها لم يكمل معها شهر العسل وعاد سريعا لعمله بالدولة العربية التى يعمل بها، ولكنها رفضت أن تتحدث مع والدتها أو أفراد أسرة زوجها عما حدث فى شهر العسل ظنا منها أنها أسرار بيتها الجديد وأن زوجها من الوارد أن يتغير، أو أن الغربة تسببت فى عدم التفرقة بين الزوجة والعشيقة، ولكن حدث معها ما لم يكن متوقعا، وذلك بمرور شهر تقريبا عندما اتصل بها "أمين" على هاتفها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وطلب منها أن تفتح الكاميرا وفى البداية وافقت دون تردد وبمرور دقائق بدأت الكارثة عندما طلب منها أن تبدل ملابسها وتجلس أمامه بالملابس الداخلية، وذلك كنوع من التغيير وبحجة أنه اشتاق لها.. وهنا قالت الزوجة "قالي يلا قومي البسي حاجة حلوة كده علشان وحشتيني".





وأوضحت الزوجة، أنها وافقت على طلب زوجها واستبدلت ملابسها بالفعل ولكن كانت الصدمة الموجعة عندما حاول فعل شيء شائن عبر الكاميرا، مما دعاها إلى إغلاق الهاتف وعدم الرد عليه مرة أخرى، ولكنه أرسل لها مقاطع مخلة على الهاتف، وتواصل مع والدتها وأخبرها بأنه على خلاف مع ابنتها ويريد أن تتدخل قبل أن تتطور الأمور وتزيد خلافاتهما ولكنه لم يخبرها عن سبب الخلافات وقال لها "عقلي بنتك علشان بالشكل ده مش هنعرف نكمل مع بعض مش كفاية إني فى الغربة ومتبهدل علشان أعيشها هانم فى البلد".









يجبرني على الأفلام الإباحية

واستطردت الزوجة فى سرد مأساتها لقاضى الأسرة، بأن والدتها تدخلت بالفعل لإنهاء تلك الخلافات وعندما عرفت بحقيقة الأمر طلبت منها عدم طاعة زوجها فيما يغضب الله وفى نفس الوقت محاولة تفهم أنه عريس فى الغربة، ومرت الأيام سريعا وعاد "أمين" بعد سنة للمنزل ولتكتشف الزوجة أنه تحول لشخص جديد بخلاف العريس، فأصبح يطلب منها بعض الأفعال الشائنة، بالإضافة لمشاهدتها الأفلام المخلة بصحبته، وذلك بعدما أصيب بالضعف الجنسي، ومن هنا أخبرت والدها بما يفعل زوجها، والذى قرر أن تترك منزلها وقام بالتواصل مع زوجها وحدثه فى أمر الانفصال فكان رد الزوج صادما للأب «أسيبها إزاى ده لو كنت جايب بنت ليل كنت اتمتعت بفلوسي».

لذا قبلت المحكمة دعوى الخلع وحكمت بطلاق الزوجين.

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة





