جريمة

فعل شائن.. زوجة تبوح بمصيبة زوجها والقاضي يخلعه

الزوجة: لا يعرف الحياء وأجبرني على معصية الله ومشاركته أفعاله الشائنة.. الأب طلب منه الطلاق في هدوء فرد عليه: «أنا لو جبت بنت ليل كنت اتمتعت بفلوسي»
تحرير:يونس محمد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
ندم أرشيفية
ندم أرشيفية
"أنا قلت أكيد هيتغير مع الأيام ولكن حالته بدأت تزيد وكمان بقى يجبرني إنى أتفرج على الأفلام الشائنة معه بحجة الثقافة ومش بس كده بقى وأنا بره البيت بقى يبعتلى مقاطع مخلة على موبايلي".. هكذا بدأت "أميرة.م" 26 سنة، سرد أسبابها للخلع من زوجها "أمين" 32 سنة، أمام قاضى الأسرة بمحكمة التجمع الخامس، بعدما وصفت حياتها بأنها أقرب للجحيم بسبب تصرفات زوجها الشاذة والمرفوضة دينياَ وأخلاقيا بعدما أجبرها على مشاهدة الأفلام المخلة، وذلك لتعويض ضعفه الجنسي، حسب قولها.
وشرحت أميرة فى الدعوي، أن زوجها تقدم لخطبتها منذ 3 سنوات، عقب عودته من إحدى الدول العربية وأن أسرتها وافقت سريعا على إتمام الزواج بينهما دون إعطائها فترتها فى التعرف عليه ومعرفة ميوله وشخصيته بالكامل والتى اتضحت فيما بعد أنه غير سوي، وسريعا تزوجا على طريقة فيلم "جاي فى السريع" والذى كان بطل الفيلم فيها
اقرأ المزيد
ضبط-مسئول-عن-مصنع-بويات (2)

احذروا البويات.. مداهمة مصنع لإنتاج دهانات «مضروبة»

معلومات عن طرح كميات كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق دفعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، لتتبع المعلومات والتأكد من صحتها، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بويات بدائرة قسم شرطة الخليفة "بدون ترخيص" وبمداهمة المكان تم ضبط كميات كبيرة من البويات والدهانات منتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالقبض على المدير المسئول أقر بنشاط المصنع وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح.
سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
سيدة-حزينة

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
ندم

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
حبس-متهمين-ارشيفية

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org