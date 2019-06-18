رياضة

نجم الأهلي السابق يتوقع 3 منتخبات للتتويج بكان 2019

تحرير:أحمد ثروت ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
امم افريقيا
امم افريقيا
كشف علاء ميهوب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن المنتخبات الأقرب للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وقال ميهوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية: «مصر والسنغال والمغرب الأقرب للتتويج بالبطولة بعد الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المنتخبات وتقديم كرة قدم ممتعة للجميع خلال مبارياتهم، خاصة وأن مصر تمتلك أفضلية عن الأخرين بسبب اللعب على أرضها والدعم الكبير من الجمهور».
وأضاف: «منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار لهما تاريخ طويل من الإنجازات في بطولة الأمم الإفريقية عبر تاريخها، ولكنهما لا يستطيعان الوصول إلى مدى كبير في تلك البطولة». وتابع: «ستشهد البطولة تألق الكثير من النجوم في ظل تواجد محمد صلاح وساديو ماني بعد موسم مميز مع فريق ليفربول الإنجليزي
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ماني: سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي

يؤمن ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، بقدرته على أن يكون أفضل في الموسم المقبل (2019-2020)، بعد أن كان الموسم الماضي (2018-2019) الأفضل تهديفيا له بالوصول للهدف 26 في جميع المسابقات، وساهم ماني في تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير، وإنهاء الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة، وقال ساديو ماني صاحب الـ27 عامًا، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "لأكون صريحا، أظن أنني تطورت كثيرا في إنهاء الهجمات. في كل موسم أتطور، وسأظل أعمل بقوة أكبر حتى أتطور أكثر".
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محمد صلاح= ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 يونيو المقبل، وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تتفوق مصر أيضًا، حيث تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77,3 مليون يورو بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196,2 مليون يورو قيمة المنتخب الوطني، ويتواجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم المليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، سيدريك باكومبو، والذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
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متى بدأت دعوات المشاركة في كوبا أمريكا؟

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، علمًا بأن في الأصل كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، لكن بسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، و دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
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رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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تعرف على هدية المنتخب للرئيس السيسي (صور)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث التقى مع أعضاء المنتخب وطالبهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر إليهم بكل الاحترام والتقدير، وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.
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مدرب تنزانيا: صلاح فخر الكرة الإفريقية

أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم، أن الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، سيتألقون مع منتخبات بلادهم، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلًا: "البطولة ستكون ممتعة للغاية، لوجود أكثر من لاعب على مستوى عالمي، مثل محمد صلاح وساديو ماني، حيث تطور مستواهما بشكل كبير، وأيضا رياض محرز، الذي يعد من أفضل المهاجمين".
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