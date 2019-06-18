نجم الأهلي السابق يتوقع 3 منتخبات للتتويج بكان 2019

تحرير:أحمد ثروت ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

امم افريقيا

كشف علاء ميهوب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن المنتخبات الأقرب للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وقال ميهوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية: «مصر والسنغال والمغرب الأقرب للتتويج بالبطولة بعد الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المنتخبات وتقديم كرة قدم ممتعة للجميع خلال مبارياتهم، خاصة وأن مصر تمتلك أفضلية عن الأخرين بسبب اللعب على أرضها والدعم الكبير من الجمهور».

وأضاف: «منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار لهما تاريخ طويل من الإنجازات في بطولة الأمم الإفريقية عبر تاريخها، ولكنهما لا يستطيعان الوصول إلى مدى كبير في تلك البطولة». وتابع: «ستشهد البطولة تألق الكثير من النجوم في ظل تواجد محمد صلاح وساديو ماني بعد موسم مميز مع فريق ليفربول الإنجليزي