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رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
رولا سعد
رولا سعد
طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.
وعن مغازلتها محمد صلاح في كلمات الأغنية، قالت "أحب فيه الإنسان أكتر من اللاعب، لأنه واجه صعوبات كثيرة ولم يستسلم للظروف حتى أصبح نجما عالميا وساعد أهل بلده بشكل كبير، غير أنه مثل مصر والعرب بشكل يليق بهم، ونفتخر به"، وتمنت فى نهاية حديثها التوفيق للمنتخب المصري بالبطولة. تضمنت الأغنية بعض اللقطات من
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نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
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أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
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«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
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عمرو أديب لـ«صلاح»: حتى السمك بيحب يتصور معاك سيلفي

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