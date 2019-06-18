رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

رولا سعد

طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.

وعن مغازلتها محمد صلاح في كلمات الأغنية، قالت "أحب فيه الإنسان أكتر من اللاعب، لأنه واجه صعوبات كثيرة ولم يستسلم للظروف حتى أصبح نجما عالميا وساعد أهل بلده بشكل كبير، غير أنه مثل مصر والعرب بشكل يليق بهم، ونفتخر به"، وتمنت فى نهاية حديثها التوفيق للمنتخب المصري بالبطولة. تضمنت الأغنية بعض اللقطات من