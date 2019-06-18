أول تعليق من ميدو بعد إحالته للتحقيق

تحرير:أحمد محمد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

ميدو

أبدي أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، رضاه التام عن أداء المنتخب الوطني حاليًا مع المكسيكي خافيير أجيري، خلال مباراتي تنزانيا وغينيا ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء عبر راديو «9090»، إن الراحة التي حصل عليها محمد صلاح بمثابة قرار جيد جدًا لأن اللاعب كان بحاجة إليها بعد الموسم الشاق مع ليفربول.

من ناحية أخرى، أبدي «ميدو» احترامه التام لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تحويله للتحقيق بعد التصريحات التي نسبت إليه عبر صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأكد «ميدو» أنه يعاني الفترة الأخيرة من أحد الأشخاص الهاكرز والذي تسبب في الأزمة