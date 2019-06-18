رياضة

أول تعليق من ميدو بعد إحالته للتحقيق

تحرير:أحمد محمد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
ميدو
ميدو
أبدي أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، رضاه التام عن أداء المنتخب الوطني حاليًا مع المكسيكي خافيير أجيري، خلال مباراتي تنزانيا وغينيا ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء عبر راديو «9090»، إن الراحة التي حصل عليها محمد صلاح بمثابة قرار جيد جدًا لأن اللاعب كان بحاجة إليها بعد الموسم الشاق مع ليفربول.
من ناحية أخرى، أبدي «ميدو» احترامه التام لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تحويله للتحقيق بعد التصريحات التي نسبت إليه عبر صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأكد «ميدو» أنه يعاني الفترة الأخيرة من أحد الأشخاص الهاكرز والذي تسبب في الأزمة
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محمد صلاح= ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 يونيو المقبل، وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تتفوق مصر أيضًا، حيث تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77,3 مليون يورو بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196,2 مليون يورو قيمة المنتخب الوطني، ويتواجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم المليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، سيدريك باكومبو، والذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
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متى بدأت دعوات المشاركة في كوبا أمريكا؟

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، علمًا بأن في الأصل كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، لكن بسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، و دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
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السر وراء مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019

في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، علمًا بأن في الأصل، كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، وذلك بسبب سياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية في البطولات التي تقام حسب الترتيب الأبجدي.
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الأعلى للإعلام يستدعي ميدو بسبب إثارة الفتنة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء أحمد حسام ميدو، مدرب فريق مصر للمقاصة، للتحقيق معه فيما نسب إليه من نشر مواد تحمل سبًّا وقذفا، وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع وتثير الفتنة بين جماهير كرة القدم على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء "ميدو" للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلي حسابه الشخصي على الفيسبوك.
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كيف احتفل ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح؟

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاد هداف فريقه المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، إذ أتم «مومو» عامه السابع والعشرين كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ونشرت صفحة الريدز الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر»، صورة لهداف الدوري الإنجليزي، وكتبت عليها: «عيد ميلاد سعيد»، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
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مصر للمقاصة يعلن الجهاز المعاون لـ«ميدو»

وجه محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، رسالة لكل من عمل في النادي الفيومي خلال الفترة السابقة، وقال رئيس المقاصة خلال تقديم أحمد حسام «ميدو»، مديرًا فنيًا للفريق الفيومي: "أشكر جميع المديرين الفنيين الذي عملوا معنا، كلهم على خلق وفكر تدريبي كبير، بداية من طارق يحيى وأحمد عبد الحليم، والتوأم اللذان فضلوا عدم الاستمرار، وإيهاب جلال الذي نكن له كل الحب والتقدير والذي بذل مجهودا كبيرا معنا واشترك في الكونفدرالية ورحل عن النادي لأسباب خارجه عن إرادتنا، وبعد ذلك مؤمن سليمان أحييه، وعماد سليمان وطلعت يوسف عملا معنا عاما ونصف".
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