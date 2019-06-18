الصغير: مصر تستعيد دورها الريادي في الخدمات البريدية

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

عصام الصغير في مؤتمر البريد الافريقي

يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل بالعاصمة البوركينية واجادوجو بوفد رفيع المستوي برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2019. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبري حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الإفريقية.

وأوضح عصام الصغير أن هذا الاجتماع يتمتع بأهمية خاصة لكونه يسبق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر عقده في سبتمبر 2019 وجاء عقب المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي لقارة إفريقيا والذي عُقد على مدار يومين بالعاصمة واجادوجو وناقش نتائج تنفيذ استراتيجية "2016-2020" كما تم الاتفاق