رئيس بيلاروسيا:زيارة السيسي تنقل علاقتنا لآفاق جديدة

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

السيسي ورئيس بيلاروسيا - أرشيفية

عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة المصرية البيلاروسية بالقصر الجمهوري بالعاصمة البيلاروسية "مينسك"، بعقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. واستُهلت جلسة المباحثات الثنائية بكلمة ترحيب من الرئيس "لوكاشينكو" بزيارة الرئيس السيسي، أعقبها إشادة بالعلاقات المتنامية مع مصر، مؤكدا أن "هذه الزيارة ستنقل هذه العلاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل".

الرئيس السيسي وجه الشكر لنظيره البيلاروسي على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين: "هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون". من جانبه، أكد الرئيس البيلاروسي أن التعاون الاقتصادي مع مصر حظي بدفعة قوية مؤخرا، وقال في كلمته إن هذا التعاون يمتلك إمكانات