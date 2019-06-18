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رئيس بيلاروسيا:زيارة السيسي تنقل علاقتنا لآفاق جديدة

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
السيسي ورئيس بيلاروسيا - أرشيفية
السيسي ورئيس بيلاروسيا - أرشيفية
عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة المصرية البيلاروسية بالقصر الجمهوري بالعاصمة البيلاروسية "مينسك"، بعقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. واستُهلت جلسة المباحثات الثنائية بكلمة ترحيب من الرئيس "لوكاشينكو" بزيارة الرئيس السيسي، أعقبها إشادة بالعلاقات المتنامية مع مصر، مؤكدا أن "هذه الزيارة ستنقل هذه العلاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل".
الرئيس السيسي وجه الشكر لنظيره البيلاروسي على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين: "هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون". من جانبه، أكد الرئيس البيلاروسي أن التعاون الاقتصادي مع مصر حظي بدفعة قوية مؤخرا، وقال في كلمته إن هذا التعاون يمتلك إمكانات
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نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية «فيديو»

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
محمد علي

مثل اليوم.. محمد علي يحكم مصر والجمهورية تطيح بحفيده

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1805 تم تنصيب محمد علي باشا واليا على مصر بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، وعام 1953 أعلن قيام الجمهورية وتنصيب محمد نجيب رئيسا لمصر، وشهد عام 1956 جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر، وفي 1983 أصبحت سالي رايد أول امرأة تذهب إلى الفضاء.
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الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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سيرجي-راتشكوف-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.
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السيسي يوجه بمواصلة العمل لتفعيل صندوق تكريم الشهداء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الأحد، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
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«المحافظين» يطالب الحكومة بخطة للاستثمار في إفريقيا

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول استراتيجية الحكومة للاستثمار في القارة الافريقية. وقال «قرطام»، إن هناك دولا عديدة سبقتنا في المبادرة بإنشاء مشروعات استثمارية في القارة الإفريقية، رغم المشاكل والأزمات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أرض بكر للاستثمار، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المتوسطة والتحويلية وغيرها من المشروعات، والتي ستعود بالنفع لمصر وللعديد من الدول الافريقية والعربية.
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السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
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