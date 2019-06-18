بلاغ يتهم بلال فضل وعزمي بشارة بازدراء الأديان

تحرير:محمد الأشموني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

النائب العام

اتهم طارق محمود، المحامي بالنقض، في بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، كل من الكاتب بلال فضل، وأحمد صبحي أستاذ جامعي "مفصول" بازدراء الأديان، وعزمي بشارة مالك قناة العربي، وذلك في بلاغ رقم 3674 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وجاء نص البلاغ كالتالي: "أن المتهم الأول بلال فضل المذيع بقناة العربى والتى تبث من لندن والممولة من المخابرات القطرية والمملوكة لعزمى بشارة المتهم الثالث، استضاف خلال برنامجه عصير الكتب المتهم أحمد صبحى منصور المدرس المفصول من جامعة الأزهر لإنكاره السنة النبوية، حيث هاجموا الصحابة ونعتوهم بـ"الجواسيس".

وخلال البرنامج تهجم المدرس المفصول على الخلفاء الراشدين ووصفهم بالجواسيس، وأنهم جهاز مخابرات تابع لقريش، وهو ما يمثل جريمة ازدراء للدين الإسلامى، وخروج عن الملة الإسلامية لإنكاره ما ورد فى بعض آيات القرآن الكريم والسنة النبوية، وضرب ثوابت الدين الإسلامى، ونشر الفوضى وإثارة البلبلة والفتنة بين جموع المسلمين،