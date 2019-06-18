«القانون لايعرف زينب».. أغرب جريمة خطف وطلب فدية

أب يخفي ابنه ويدعي اختطافه لإرضاء زوجته لتعود إلى المنزل.. اتهم والد زوجته بارتكاب الواقعة.. خافت على الميراث فهربت ابنها لدى الجيران وطلبت مليون جنيه فدية

تحرير:محمد الأشموني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

البلاغ الكاذب.. أحيانا يكون الدافع إنسانيا، الغرض منه إصلاح ما أفسده الدهر، أو إعادة حق لأصحابه، ولكن "القانون لايعرف زينب" كما يقال، حيث اختلق رجل بمركز الزقازيق بالشرقة، واقعة اختفاء نجله لكسب عطف زوجته التي هجرته تاركة له "الجمل بما حمل" بسبب سوء معاملته لها، ليس هذا فحسب بل إنه توجه إلى قسم الشرطة وأخبرهم بتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم محدد طلب خلاله المتصل فدية مالية قدرها 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل الضحية، بل وتمادى الرجل واتهم والد زوجها ووالدتها بأنهما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات النسب.

حيث تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من موظف مقيم قرية شيبة والنكارية، باختفاء نجله في الربيع العاشر من عمره، في ظروف غامضة خلال لهوه أمام المنزل. وأكد الأب في بلاغه أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول، طلب فيه فدية مالية، واتهم "حماه وحماته" بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وزوجته، وتركها

حيث تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من موظف مقيم قرية شيبة والنكارية، باختفاء نجله في الربيع العاشر من عمره، في ظروف غامضة خلال لهوه أمام المنزل.

وأكد الأب في بلاغه أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول، طلب فيه فدية مالية، واتهم "حماه وحماته" بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وزوجته، وتركها المنزل.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، تبين عدم صحة البلاغ، وادعاء المبلغ كذباً بالواقعة لإجبار زوجته على العودة لمنزل الزوجية، وقيامه بالاتفاق مع ربة منزل 36 سنة، مقيمة بدائرة المركز، محكوم عليها بالحبس 5 سنوات فى 3 قضايا تبديد بالمركز، بإخفاء ابنه بمسكنها، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة وتم ضبط ربة المنزل وبصحبتها الطفل، وتم إخطار النيابة العامة، بتهمة البلاغ الكاذب.

اتسرقت ياباشا

أسرع مهندس بمنطقة حدائق القبة إلى قسم الشرطة، مستغيثا "الحقني ياباشا اتسرقت خدوا مني تحويشة العمر".

المهندس "راجي .ر"، 37 سنة، قال في بلاغه، إنه خلال سيره بشارع ولي العهد، وبحوزته حقيبة يده بداخلها مبلغ مالي 525 ألف جنيه لتوصيلها لأحد الأشخاص، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" خطفا الحقيبة وفرا هاربين، وبالانتقال والفحص وجمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين عدم صحتها.

بمواجهته بنتائج الفحص والتحريات عدل عن أقواله، وقرر أنه نظرا لسابقة تحريره شيك بنكي بمبلغ 480 ألف جنيه مقبول الدفع لصالح "سامي. ج" وحل تاريخ استحقاقه اختلق الواقعة لإيهام الأخير أنه تعرض للسرقة وللتهرب من سداد المبلغ.

100 ألف فدية

اتفقت أم بمنطقة الجيزة، على إخفاء نجلها لدى سيدتين للنصب على زوجها والحصول منه على فدية مالية قدرها 100 ألف جنيه.

حيث ألقت قوات الأمن القبض على المتهمات وأعادت الطفل إلى والده، واعترفن بارتكابهن الواقعة.

خايفة على الميراث

قررت "مديحة.ع" 36 سنة، الحصول على نصيبها من قطعة أرض ملك زوجها العجوز قبل وفاته حتى لا يستولى عليها أبناؤه من زوجته الأولى، فأخفت ابنها لدى صديقتها، وادعت بأنه تم اختطافه، وأرسلت رسالة هاتفية لوالده، تطلب فدية مليون جنيه، إلا أن مباحث الجيزة كشفت كذب ادعائها، وأعادت الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عاوز أتجوز

للزواج من محبوبته، باع سائق سيارة والده إلى أحد الأشخاص مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، وادعى تعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على طريق الأوتوستراد أثناء محاولته إصلاح السيارة، على يد 3 أشخاص، أشهروا فى وجهة الأسلحة وأوثقوه بالحبال، فتم ضبطه وإعادة السيارة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

عقوبة البلاغ الكاذب

وعقوبة البلاغ الكاذب هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أي بإحدى هاتين العقوبتين فقط.



فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

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