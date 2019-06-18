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البورصة تفقد 900 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
البورصة
البورصة
استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم، على تراجع أداء المؤشرات ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 914 مليون جنيه ويغلق عند 759.468 مليار جنيه، تأثرًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب. وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14227 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 605 نقطة. وسجلت قيم تداولات نحو 7.3 مليون جنيه، بأحجام تداول 1.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 459 عملية بيع وشراء.
وأغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلستها أمس الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 180 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.38 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14241.21 نقطة، بينما تراجع مؤشر
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقة «الشورت سيلنج»

في إطار العمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية قرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -والمعروفة ب "الشورت سيلنج " - لكل من: - هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية - التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية - العربى الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
مجلس-إدارة-اتحاد-البريد-الافريقي-الشامل-ببوركينا-فاسو (2)

الصغير: مصر تستعيد دورها الريادي في الخدمات البريدية

يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل بالعاصمة البوركينية واجادوجو بوفد رفيع المستوي برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2019. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبري حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الإفريقية.
صالون-السيارة

تصل إلى 130%| حوافز جديدة لتشجيع تصنيع السيارات بمصر

تدرس الحكومة تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة مع زيادة نسب التصنيع المحلي. وتخضع مكونات الإنتاج المستوردة لتصنيع السيارات المحلية لرسوم جمركية تصل إلى 6.25% بالإضافة إلى رسم تنمية يصل إلى 3%. وتهدف الحوافز الجمركية الممنوحة إلى إتاحة الفرصة أمام مجمعي السيارات الذين يدعمون الصناعة لتحقيق منافسة جادة أمام واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تحصل على إعفاء جمركي في مصر.
فلوس

بدء تحصيل رسوم 5% على سداد المستحقات الحكومية نقديا

أكدت وزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيه الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية، رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه. وأشارت المالية إلى التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى.
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البورصة-المصرية

البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع

حققت البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الجاري مكاسب بلغت نحو 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 759.8 مليار جنيه، مقابل 745.1 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.97 %. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 53 .14180 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 57 .605 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الذي زاد بنحو 1.67% ليبلغ مستوى 83 .1546 نقطة.
بورصة (2)

آثار انخفاض تداولات البورصة لـ10 ملايين دولار يوميا

أزمة شديدة تعاني منها البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من ضعف في أحجام التداول وتراجع السيولة، مع تراجعات مستمرة خفَّضَت المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» من مستويات الـ15 ألف نقطة، إلى مستوى الـ13787 نقطة بنهاية تداولات الإثنين، وتمر البورصة بفترة عصيبة نتيجة ضعف أداء وأحجام التدول لعدم وجود محفزات.. فما الأسباب الحقيقية لضعف أحجام التداول بالبورصة خلال الفترة الحالية؟ وما المحفزات الكفيلة بتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول ومستويات السيولة؟
بورصة (2)

كم خسرت البورصة المصرية منذ بداية شهر رمضان؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ما يقرب من نحو 59 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، والموافق 15 رمضان، في مقابل نحو 792.310 مليار جنيه خلال أولى جلسات شهر رمضان. وهبطت مؤشرات البورصة المصرية من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس والتى توافق منتصف شهر رمضان.
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