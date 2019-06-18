البورصة تفقد 900 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

البورصة

استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم، على تراجع أداء المؤشرات ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 914 مليون جنيه ويغلق عند 759.468 مليار جنيه، تأثرًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب. وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14227 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 605 نقطة. وسجلت قيم تداولات نحو 7.3 مليون جنيه، بأحجام تداول 1.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 459 عملية بيع وشراء.

وأغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلستها أمس الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 180 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.38 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14241.21 نقطة، بينما تراجع مؤشر