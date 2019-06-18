السر وراء مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019

تعد بطولة كوبا أمريكا 2019 هي النسخة النهائية التي ستلعب في السنوات الفردية ومع 12 فريقًا، فابتداء من عام 2020، سوف تعقد البطولة في نفس وقت اليورو وستتكون من 16 فريقًا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

منتخب قطر

في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، علمًا بأن في الأصل، كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، وذلك بسبب سياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية في البطولات التي تقام حسب الترتيب الأبجدي.

وبسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012. وتعد