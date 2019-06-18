السر وراء مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019
تعد بطولة كوبا أمريكا 2019 هي النسخة النهائية التي ستلعب في السنوات الفردية ومع 12 فريقًا، فابتداء من عام 2020، سوف تعقد البطولة في نفس وقت اليورو وستتكون من 16 فريقًا
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
منتخب قطر
في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، علمًا بأن في الأصل، كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، وذلك بسبب سياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية في البطولات التي تقام حسب الترتيب الأبجدي.
وبسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
وتعد
وبسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
وتعد بطولة كوبا أمريكا 2019 هي النسخة النهائية التي ستلعب في السنوات الفردية ومع 12 فريقًا، فابتداء من عام 2020، سوف تعقد البطولة في نفس وقت بطولة أمم أوروبا وستتكون من 16 فريقًا.
وبصرف النظر عن جميع الفرق الوطنية العشرة (الأرجنتين - بوليفيا - البرازيل - تشيلي - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - بيرو - أوروجواي - فنزويلا)، للكونميبول المؤهلة للدخول، خطط اتحاد أمريكا الجنوبية في البداية لعقد بطولة تضم 16 فريقا من خلال دعوة ستة فرق من خارج كونميبول.
وفي 16 مارس 2018، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن دعوة ثلاثة فرق من كونكاكاف وثلاثة فرق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة في كوبا أمريكا 2019، وفي 12 أبريل 2018، أعلن أن قطر كونميبول الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022، قبلت الدعوة للمشاركة في البطولة.
وفي 4 مايو 2018، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية أن البطولة ستلعب بـ12 فريقا بدلا من 16 فريقًا، وهو نفس العدد الذي كان عليه في الطبعات السابقة منذ عام 1993 (باستثناء كوبا أمريكا المئوية في عام 2016)، ليصبح بذلك الفريقان الضيفان هما قطر واليابان من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علمًا بأن الفريقين تمكنا من الوصول إلى نهائي كأس آسيا 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي فازت بها قطر.
وظهرت قطر لأول مرة في كأس أمريكا لتصبح أول دولة عربية تلعب في البطولة، في حين لعبت اليابان للمرة الثانية، لأول مرة منذ عام 1999، كما أصبحت أول كأس أمريكا لا تضم أي فريق من الكونكاكاف منذ دعوة الفرق؛ وعلى وجه الخصوص، المكسيك، التي تنافست في جميع الدورات العشر منذ عام 1993 كفريق مدعو، لم تشارك في هذه البطولة، كما تنافست الولايات المتحدة في أربع بطولات، بما في ذلك حدث 2016 كمضيف.
وتعتبر بطولة كوبا أمريكا أقدم بطولة قارية للمنتخبات، أقيمت لأول مرة في العام 1916، واستضافتها حينها الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها، وكانت تجرى عادة كل عامين، ولكنها أحيانا تؤجل لبعض الأسباب، وفي السنوات الأخيرة باتت تقام مرة كل 4 سنوات، وظلت البطولة تُسمى باسم بطولة أمريكا الجنوبية حتى نسخة عام 1967 وبداية من نسخة عام 1975 أصبحت البطولة تسمى بكوبا أمريكا.
وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 1986 بإقامة البطولة بشكل إلزامي للأعضاء العشرة وفي مكان ثابت، حيث يتم التناوب ما بين تلك الدول على استضافتها في كل مناسبة، فبدأتها حينها الأرجنتين في 1987 إلى أن وصل الدور على البرازيل في النسخة الحالية.
ويتم عادة دعوة منتخبين آخرين ليكون العدد 12، لأن عدد الأعضاء 10، ولا توجد أدوار تأهيلية، ومنذ عام 1993 قام اتحاد أمريكا الجنوبية بدعوة منتخب المكسيك في جميع البطولات كفريق ضيف، رغم أنه من قارة أمريكا الشمالية، كما تم دعوة أيضًا في تلك النسخة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نسخة 1995 تم دعوة المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وفي نسخة 1997 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي نسخة 1999 تم دعوة اليابان والمكسيك، وفي نسخة 2001 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك وهندوراس، وفي نسخة 2004 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي 2007 تم دعوة المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نسخة 2011 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي نسخة 2015 تم دعوة جماياكا والمكسيك، وفي نسخة 2016 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية تم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وبنما والمكسيك وجماياكا وهايتي وكوستاريكا، وفي النسخة الجارية 2019 تم دعوة اليابان وقطر، وفي النسخة المقبلة 2020 تم دعوة أستراليا وقطر.
يشار إلى أن كأس بطولة كوبا أمريكا مصنوع من الفضة وقاعدة خشبية وتم شراؤه من متجر مجوهرات في بوينس أيرس بعام 1917 ويبلغ طوله 75 سم وارتفاعه 30 سم ويزن 9 كجم، وفي ذلك الوقت كانت قيمته تبلغ 3000 فرانك.
وفيما يلي سجل الأبطال:
- أوروجواي 15 لقبا.
- الأرجنتين 14 لقبا.
- البرازيل 8 ألقاب.
- تشيلي لقبان.
- باراجواي لقبان.
- بيرو لقبان
- بوليفيا لقب.
- كولومبيا لقب.
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