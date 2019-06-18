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عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يعود أغلب النجوم إلى سوق الكاست من جديد بعد غياب سنوات، ومنهم محمد فؤاد ومصطفى قمر ومحمد محي، الذين ابتعدوا لسنوات، وتركوا الساحة للجيل الجديد، فهل يرحب الجمهور بعودتهم؟
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
الفنان محمد فؤاد
الفنان محمد فؤاد
يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.
ويشهد هذا الموسم عودة عدد كبير من المطربين بعد غياب سنوات، أغلبهم ينتظر انتهاء كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة وتستضيفه مصر، من أجل طرح ألبوماتهم حتى تأخذ حقها ويستمع إليها الجمهور، بدلا من أن يضيع مجهودهم وسط انشغال المشجعين بمباريات الأمم الإفريقية. رامي صبري بعد النجاح
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حكيم.. والده حاول قتله ومبارك منعه من الظهور إعلاميا

بعد أن وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي؛ أعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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روتانا تطرح«بابا» أول تعاون لها مع محمد رمضان(فيديو)

طرحت شركة "روتانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أول أعمالها مع النجم محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام الماضية، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
كواليس تصوير اغنية متجمعين (14)

كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
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محمد-رمضان (2)

محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
رامي صبري

رامي صبري يعطي درسا لحبيبته في «أنا بابا»

طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا بابا" عبر قناته على «يوتيوب»، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره، والأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «فارق معايا» ويضم 12 اغنية، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
زي-الشمس (2)

من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".
عزت-ابو-عوف

تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

لم يكد الجمهور يطمئن على الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، حتى طالعنا خبر مؤسف آخر، وهو تعرض الفنان عزت أبو عوف إلى أزمة صحية شديدة، حيث تم حجزه في أحد المستشفيات، حسب المقربين له، وقد أكد تلك المعلومة الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، الذي دعا الجمهور إلى الدعاء لعزت أبو عوف بالشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتنا للفنان عزت أبو عوف، حالته حرجة ربنا هو الشافي"، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى حول مرض "أبو عوف"، كما لم يصدر أي تصريح من نقابة المهن التمثيلية بهذا الشأن أيضًا.
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