عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يعود أغلب النجوم إلى سوق الكاست من جديد بعد غياب سنوات، ومنهم محمد فؤاد ومصطفى قمر ومحمد محي، الذين ابتعدوا لسنوات، وتركوا الساحة للجيل الجديد، فهل يرحب الجمهور بعودتهم؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.

ويشهد هذا الموسم عودة عدد كبير من المطربين بعد غياب سنوات، أغلبهم ينتظر انتهاء كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة وتستضيفه مصر، من أجل طرح ألبوماتهم حتى تأخذ حقها ويستمع إليها الجمهور، بدلا من أن يضيع مجهودهم وسط انشغال المشجعين بمباريات الأمم الإفريقية. رامي صبري بعد النجاح

ويشهد هذا الموسم عودة عدد كبير من المطربين بعد غياب سنوات، أغلبهم ينتظر انتهاء كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة وتستضيفه مصر، من أجل طرح ألبوماتهم حتى تأخذ حقها ويستمع إليها الجمهور، بدلا من أن يضيع مجهودهم وسط انشغال المشجعين بمباريات الأمم الإفريقية.

رامي صبري

بعد النجاح الكبير الذى حققه ألبوم «الراجل» الفنان رامي صبري، قبل عامين، ينافس هذا الموسم بألبوم جديد من إنتاج شركة «نجوم ريكوردز» يحمل اسم «فارق معاك» ويضم 12 أغنية تعاون خلالها مع كبار الكتاب والملحنين، من بينهم: أمير طعيمة، تامر حسين، عزيز الشافعي، هالة على وهانى رجب، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وعلى سبيل الدعاية، أفرجت شركة «نجوم ريكوردز» عن أغنيتين من الألبوم، وهما: «أنا بابا» من كلمات هالة علي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، واحتلت المركز الأول على تطبيق أنغامي، والثانية «حاول تنساني» من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل.

عاصي الحلاني

بعد حصوله العام الماضى على إجازة على أثر نجاح ألبومه الأخير «حبيب القلب»، يعود الفنان اللبناني عاصي الحلاني بآخر جديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويضم 8 أغاني؛ تتنوع بين اللبناني والعراقي والبدوي والمصري والشعبي.

ومن المفترض أن تطرح أغاني الألبوم بشكل تدريجي، وكانت البداية مع «اضحكي» التى قدمت فى عيد الفطر، وتقترب من 2 مليون مشاهدة على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. ومن المنتظر طرح ثاني أغاني الألبوم قريبًا.

حمادة هلال

«عيش باشا» كان آخر ألبومات الفنان حمادة هلال، أو بالتحديد في عام 2017، وحاليًا، يضع (حمادة) اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى سيطرح خلال موسم عيد الأضحى، ويضم من 12 إلى 16 أغنية، وهو من إنتاج شركة «هاي كواليتي» للمنتج طارق عبدالله، ولم يكشف «حمادة» عن تفاصيل حول الملحنين والشعراء الذين تعاون معهم.

مصطفى قمر

وبعد غياب 5 سنوات، يعود الفنان مصطفى قمر، بألبوم يراهن على تحقيقه النجاح في موسم الصيف الصعب، حيث نشر مؤخرا مقطع فيديو له من داخل "استوديو"، صحبة المنتج هانى محروس، وعلق عليه: «يا جماعة أخيرا، الجلسات النهائية للألبوم، وكل شوية هسمعكوا حاجة، أنا فرحان جدا وواثق في الله بالنجاح، ألبوم قوي بإذن الله».

يضم الألبوم 8 أغان يتعاون خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، حميد الشاعري، وليد سعد وأسامة مصطفى. وكان من المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة، إلا أنه تأجل لما بعد كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن آخر ألبومات مصطفى قمر «أنا مطمن» فى عام 2014، ومن بعدها اختفى تماما عن الساحة الغنائي، واكتفى بالمشاركة فى السينما والدراما، وفسر ذلك بأنه بحاجة إلى تأمل ما قدمه خلال الفترة الماضية وتقييم مشواره، ثم العودة بشكل أقوى، بما يناسب ذوق جمهوره.



محمد فؤاد

كما يشهد موسم ألبومات صيف 2019، عودة النجم محمد فؤاد بعد غياب 9 سنوات، منذ ألبوم «بين إيديك»، ويحمل الألبوم الجديد اسم «سلام» والذى فى مرحلة المكساج حاليًا.

وكشف محمد فؤاد فى تصريحات صحفية، أنه يحضر هذا الأبوم منذ نحو 5 سنوات، وأنه سجل ما يقرب من 60 أغنية، لكنه اختار منها 12 فقط.

ويشهد الألبوم تعاونه مع كبار الملحنين -على حد قوله- وربما طرح هذا الألبوم بعد انتهاء مباريات الأمم الإفريقية، يعوض «فؤاد» عن حظه السيئ بعد تأجيل عرض مسلسه «الضاهر» للمرة الثالثة.

محمد محيي

وبعد غياب 11 عاما منذ ألبوم «مظلوم» الذي طرح في عام 2008، يعود الفنان محمد محيي إلى جمهوره من خلال ألبوم جديد يضم 16 أغنية انتهى من تسجيلها جميعًا، وتبقى عملية المكساج، ومن المفترض طرح عدة أغانٍ منها على طريقة (السينجل) كنوع من الدعاية للألبوم المنتظر طرحه قبل عيد الأضحى، ومن بين أغاني الألبوم «يوم جديد- بتاع زمان».

فريق واما

ومن مفاجأة صيف 2019، عودة «فريق واما» الذي حقق شهرة كبيرة فى بداية الألفية الجديدة ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية لهم، بعد غياب 4 سنوات، يضم الفريق كلا من؛ أحمد فهمي، محمد نور، أحمد الشامي ونادر حمدي، حيث يعمل الرباعي حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للألبوم الجديد الذي من المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

فى الوقت نفسه تعمل الفنانة السورية أصالة نصري على ألبومها الجديد الذى تتعاون فيه مع شركة روتانا، حيث بدأت بالفعل فى اختيار الأغاني، كما يضع المطرب هيثم شاكر لمساته الاخيرة لألبومه الجديد الذى تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، وتحضر حاليا أيضا الفنانة ساندي والفنان كريم محسن ألبوماتهم الجديد.. فيما لم يكشف كل من عمرو دياب وتامر حسني وشيرين عن ألبوماتهم الجديدة.