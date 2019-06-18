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إيرادات أفلام العيد: «كازابلانكا» مستمر فى تراجعه

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
كازابلانكا
كازابلانكا
لازال فيلم الممر يواصل اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الاثنين مليونا و627ألفا و914 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
يستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني محققا مليونا و443 ألفا، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي. المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد 495 ألفا و865 جنيها وهو من بطولة "رامز جلال، جميلة عوض، بيومي
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي تصدر فيلم الممر شباك تذاكر موسم عيد الفطر، أمس الأحد، بإيراد وصل إلى مليون و791 ألفا و746 جنيها. العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد: «الممر» يتفوق على «كازابلانكا»

تصدر فيلم الممر للمرة الأولى شباك تذاكر عيد الفطر، أمس الجمعة، بإيراد وصل إلى مليونين و861 ألفا و244 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يلاحق «كازابلانكا»

ما زال فيلم "كازابلانكا" متصدرًا إيرادات موسم عيد الفطر الماضي، بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحصد 2 مليون و483 ألفا و422 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها فى دور السينما العربية. يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
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