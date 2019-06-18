إيرادات أفلام العيد: «كازابلانكا» مستمر فى تراجعه

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

كازابلانكا

لازال فيلم الممر يواصل اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الاثنين مليونا و627ألفا و914 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني محققا مليونا و443 ألفا، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي. المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد 495 ألفا و865 جنيها وهو من بطولة "رامز جلال، جميلة عوض، بيومي