عشان يبقى عبرة..اعترافات قتلة شهم السلام وتشويه جثته

المجني عليه تدخل لمنع الشقيقين من التعدي على سيدة قعيدة على كرسي متحرك ..والمتهمون للنيابة: قطعنا رجله وأذنه بعد قتله عشان يبقى عبرة للى يفكر يتعرضلنا"

تحرير:يونس محمد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

ارشيفية

واصلت نيابة السلام بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في واقعة قتل شاب دافع عن سيدة مسنة، وتشويه جثته بالأسلحة البيضاء، واستمعت لأقوال المتهمين، واعترف الجناة بتقطيع قدم وأذن المجني عليه بطريقة وحشية، بسبب دفاعه عن السيدة القعيدة والتى كانت على خلاف مع والدتهما، ما دفعهما للانتقام منه بالقتل والتمثيل بجثته وسط المنطقة وتعمدهم تنفيذ الجريمة على النحو المشار إليه، كمحاولة لارهاب المواطنين ويكون عبرة للجميع، لتأمر النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث بالواقعة والاستماع لباقى الشهود.

بثبات وهدوء وقف المتهمان أمام محقق النيابة وسردا تفاصيل الجريمة البشعة والتى خلعت قلوب المواطنين بمنطقة النهضة بالسلام فى محافظة القاهرة، قائلين " قبل يوم الحادثة أمنا كانت على خلافات مع واحدة جارتنا فى المنطقة، ولما رجعنا من بره قالتلنا إنها عايزة تأدبها، فروحنا نأدبها لقينا الشاب ده بيدافع عنها، ومش