عشان يبقى عبرة..اعترافات قتلة شهم السلام وتشويه جثته
المجني عليه تدخل لمنع الشقيقين من التعدي على سيدة قعيدة على كرسي متحرك ..والمتهمون للنيابة: قطعنا رجله وأذنه بعد قتله عشان يبقى عبرة للى يفكر يتعرضلنا"
تحرير:يونس محمد
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
ارشيفية
واصلت نيابة السلام بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في واقعة قتل شاب دافع عن سيدة مسنة، وتشويه جثته بالأسلحة البيضاء، واستمعت لأقوال المتهمين، واعترف الجناة بتقطيع قدم وأذن المجني عليه بطريقة وحشية، بسبب دفاعه عن السيدة القعيدة والتى كانت على خلاف مع والدتهما، ما دفعهما للانتقام منه بالقتل والتمثيل بجثته وسط المنطقة وتعمدهم تنفيذ الجريمة على النحو المشار إليه، كمحاولة لارهاب المواطنين ويكون عبرة للجميع، لتأمر النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث بالواقعة والاستماع لباقى الشهود.
بثبات وهدوء وقف المتهمان أمام محقق النيابة وسردا تفاصيل الجريمة البشعة والتى خلعت قلوب المواطنين بمنطقة النهضة بالسلام فى محافظة القاهرة، قائلين " قبل يوم الحادثة أمنا كانت على خلافات مع واحدة جارتنا فى المنطقة، ولما رجعنا من بره قالتلنا إنها عايزة تأدبها، فروحنا نأدبها لقينا الشاب ده بيدافع عنها، ومش
بثبات وهدوء وقف المتهمان أمام محقق النيابة وسردا تفاصيل الجريمة البشعة والتى خلعت قلوب المواطنين بمنطقة النهضة بالسلام فى محافظة القاهرة، قائلين " قبل يوم الحادثة أمنا كانت على خلافات مع واحدة جارتنا فى المنطقة، ولما رجعنا من بره قالتلنا إنها عايزة تأدبها، فروحنا نأدبها لقينا الشاب ده بيدافع عنها، ومش عايزنا نيجى جنبها، فسيبنا المنطقة وقررنا إننا نرجع نأدبه هو كمان بعد شوية بس لما نرجع هيكون عبرة لكل السكان".
وأوضح المتهمان للمحقق، " بعد كام ساعة رجعنا تانى المنطقة، لقينا المجنى عليه قاعد جنب مسجد، فقررنا ننتقم وهجمنا عليه بالأسلحة، محاولش ومقدرش يقاوم، وقع على الأرض غرقان فى دمه، معرفناش إنه مات فقررنا نعاقبه أكتر فقطعنا رجله وودنه وسبناه ومشينا عشان يبقى عبرة للى يفكر يقف قدامنا".
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود، فقال"عبد الحميد" أحد شهود العيان على الواقعة، إن هناك خلافات قديمة بين "محمد منام" المجنى عليه والمتهم "أحمد ويلا"، بسبب نشوب مشاجرة بين والدة المتهمين وسيدة قعيدة تجلس على كرسى متحرك، وحينها ضربت والدة المتهمين السيدة القعيدة وسبتها بأفظع الشتائم، ولم تكتف بذلك بل ذهبت واشتكت لأحد أبنائها من المتهمين بأن أهالى المنطقة تشاجروا معها لضربها السيدة القعيدة، فحضر المتهم "أحمد ويلا" وظلا يسب الجميع وتعدى هو الآخر على السيدة القعيدة وأسقطها من على كرسيها المتحرك حتى فقدت الوعى .
وأوضح شاهد العيان للنيابة، أنه فى ذلك الوقت تدخل الأهالى لإبعاده عن هذه السيدة المسكينة رفع المتهم فى وجههم سلاحه الأبيض، فتدخل المجنى عليه سريعًا وتشاجر معه وأبعده عن السيدة القعيدة وطلب منه ألا يحضر للمنطقة مرة أخرى، فنشبت بينهما مشاجرة وانتهت بضرب المجنى عليه المتهم "أحمد ويلا".
واستكمل الشاهد روايته للنيابة، أنه عقب المشادة بين المجني عليه والمتهمين ذهب "محمد" المجنى غليه ليجلس على سلالم المسجد ليتحدث فى الهاتف، وبعد دقائق بسيطة من حديثه في الهاتف حضروا مستقلين دراجة بخارية ومعهم شخص آخر لم نعرفه يقود الدراجة ولم ينزل من عليها، لكن نزل الشقيقان فقط يحملان أسلحة بيضاء وانهالا على المتهم من الخلف وسددا له عدة ضربات فى الرأس وطعنات فى ساقيه ويديه وأذنيه حتى مزقا كل أجزاء جسده .
وعقب إبلاغ المواطنين رجال الشرطة بماحدث، تمكنت قوات الأمن، من القبض على المتهمين وأمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.
وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم على المجنى عليه فى بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.
تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب، حتى لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بحسهم على ذمة التحقيقات.
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