جريمة

عشان يبقى عبرة..اعترافات قتلة شهم السلام وتشويه جثته

المجني عليه تدخل لمنع الشقيقين من التعدي على سيدة قعيدة على كرسي متحرك ..والمتهمون للنيابة: قطعنا رجله وأذنه بعد قتله عشان يبقى عبرة للى يفكر يتعرضلنا"
تحرير:يونس محمد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
ارشيفية
ارشيفية
واصلت نيابة السلام بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في واقعة قتل شاب دافع عن سيدة مسنة، وتشويه جثته بالأسلحة البيضاء، واستمعت لأقوال المتهمين، واعترف الجناة بتقطيع قدم وأذن المجني عليه بطريقة وحشية، بسبب دفاعه عن السيدة القعيدة والتى كانت على خلاف مع والدتهما، ما دفعهما للانتقام منه بالقتل والتمثيل بجثته وسط المنطقة وتعمدهم تنفيذ الجريمة على النحو المشار إليه، كمحاولة لارهاب المواطنين ويكون عبرة للجميع، لتأمر النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث بالواقعة والاستماع لباقى الشهود.
بثبات وهدوء وقف المتهمان أمام محقق النيابة وسردا تفاصيل الجريمة البشعة والتى خلعت قلوب المواطنين بمنطقة النهضة بالسلام فى محافظة القاهرة، قائلين " قبل يوم الحادثة أمنا كانت على خلافات مع واحدة جارتنا فى المنطقة، ولما رجعنا من بره قالتلنا إنها عايزة تأدبها، فروحنا نأدبها لقينا الشاب ده بيدافع عنها، ومش
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احذروا البويات.. مداهمة مصنع لإنتاج دهانات «مضروبة»

معلومات عن طرح كميات كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق دفعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، لتتبع المعلومات والتأكد من صحتها، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بويات بدائرة قسم شرطة الخليفة "بدون ترخيص" وبمداهمة المكان تم ضبط كميات كبيرة من البويات والدهانات منتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالقبض على المدير المسئول أقر بنشاط المصنع وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح.
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صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

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«كله إلا مراتي».. دافع عن زوجته فأحرقاه على الصحراوي

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تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

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