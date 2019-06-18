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محرك البحث «جوجل» يحتفل باليوم العالمي للطعمية

تحرير:إسراء سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
اليوم العالمي للطعمية
اليوم العالمي للطعمية
اليوم الثامن عشر من شهر يوليو (الثلاثاء) قرر موقع البحث الأشهر في العالم جوجل الاحتفال باليوم العالمي للطعمية، وذلك من خلال تغيير تصميم وهيئة الموقع مع إضافة أقراص الطعمية المتحركة، قد يختلف اسمها من بلد لآخر، في مصر والسودان يطلق عليها الاسم المعتاد الطعمية أو الفلافل، أما في اليمن فتسمى بالباجية، مهما اختلف طعمها فهي تملك مذاقا رائعا لن تستطيع الدول الأجنبية صنع ما يشبهها أو يعرف سر الخلطة المصرية، فأول ما يسأل عنه عند المجيء إلى مصر هو الطعمية والفول.
ففي كل صباح يكون الفطار الأساسي لكثير من الأسر أقراصا من الطعمية مع الفول اللذيذ، ويتم تناولهما بشكل يومي، مع عدم الشعور بالملل، هل يوجد سر تم وضعه في طعام المصريين؟ أو هو مذاق الطعمية الرائع؟! مكونات الطعمية تتمثل في الفول المنقوع لفترة طويلة، والبعض يضيف لها القليل من الحمص، وبعد ذلك يتم عجنها باستخدام
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