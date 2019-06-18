بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر، إلى مركز القيادة الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط

تحرير:أحمد سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

الجيش الأمريكي

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي. وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.

شاناهان أضاف في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم السماح بإرسال "نحو ألف جندي لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية والأرضية في الشرق الأوسط". وتابع الوزير الأمريكي أن "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي للقوات الإيرانية ووكلائها، التي تهدد