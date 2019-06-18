بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر، إلى مركز القيادة الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط
على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي.
وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
شاناهان أضاف في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم السماح بإرسال "نحو ألف جندي لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية والأرضية في الشرق الأوسط".
وتابع الوزير الأمريكي أن "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي للقوات الإيرانية ووكلائها، التي تهدد
شاناهان أضاف في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم السماح بإرسال "نحو ألف جندي لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية والأرضية في الشرق الأوسط".
وتابع الوزير الأمريكي أن "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي للقوات الإيرانية ووكلائها، التي تهدد جنود الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في صراع مع إيران".
وقبل الإعلان بفترة وجيزة، أصدر البنتاجون مجموعة من الصور التي قال إنها أظهرت القوارب الإيرانية وهي تزيل لغما من إحدى حاملتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
وصرح شاناهان: "يتم اتخاذ هذا الإجراء لضمان سلامة قواتنا الموجودة في جميع أنحاء المنطقة وحماية مصالحنا الوطنية"، مضيفا "أننا سنستمر في مراقبة الموقف بجدية وإجراء تعديلات على مستويات القوة حسب الضرورة بالنظر إلى تقارير المخابرات والتهديدات المحتملة".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن هذه القوات ستشمل الطائرات الاستخباراتية، وأعمال المراقبة والاستطلاع والدفاع الصاروخي لحماية القوات.
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تأتي أنباء نشر القوات الإضافية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيسافر، الثلاثاء، إلى مركز القيادة الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
زيارة بومبيو للقيادة المركزية غير عادية، حيث إنه لم يرافقه خلالها شاناهان، حيث قال مسؤول في وزارة الدفاع إن شاناهان ما زال في العاصمة "لمواصلة دراسة الخيارات".
وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع كان في البيت الأبيض يوم الإثنين، واجتمع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، مشيرا إلى "أنه في الوقت الحالي يحتاج إلى البقاء في العاصمة".
وقالت مورجان أورجتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أمس الإثنين، إن بومبيو سيجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة، "لمناقشة التهديدات والعمليات الأمنية الإقليمية".
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الإعلان عن زيارة بومبو للقيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا، جاء بعد أن صرح مسؤول إيراني بارز لشبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو "مواجهة خطيرة للغاية بالنسبة للجميع في المنطقة".
وبشكل منفصل، أعلنت طهران، يوم الإثنين، أنها ستعمل على تجاوز حدود مخزونات اليورانيوم التي حددها الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في مايو 2018.
في السياق نفسه دعا المسؤولون الأوروبيون والدوليون إلى "الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس".
فمع تصاعد التوترات، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمس الإثنين، أنها ستسافر إلى واشنطن لحضور اجتماعات يوم الثلاثاء.
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ودعت إلى الهدوء مستشهدة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي قال مؤخرا إن العالم لا يستطيع تحمل أزمة أخرى في الشرق الأوسط، وأكد أنه "يجب تطبيق أقصى درجات ضبط النفس والحكمة".
وأشارت "سي إن إن" إلى أنه بصرف النظر عن بريطانيا، لم توافق الحكومات الأوروبية على اتهام الولايات المتحدة بإيران بالوقوف خلف الهجوم على الناقلتين.