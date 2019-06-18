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بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر، إلى مركز القيادة الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط
تحرير:أحمد سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي. وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
شاناهان أضاف في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم السماح بإرسال "نحو ألف جندي لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية والأرضية في الشرق الأوسط". وتابع الوزير الأمريكي أن "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي للقوات الإيرانية ووكلائها، التي تهدد
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

النجاح الاقتصادي سلاح ترامب للفوز بانتخابات 2020

على مدى عامين ونصف العام، اعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان الرئيسي له يجب أن يكون على الإنجازات السياسية للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض، إلا أنه التفت مؤخرًا إلى أهمية إنجازاته الاقتصادية، التي وضعته ضمن أعلى التقييمات خلال تاريخ الولايات المتحدة الحديث. ونجح الرئيس الأمريكي خلال فترة وجوده في البيت الأبيض في الوصول إلى مستوى جيد بالاقتصاد الأمريكي، وذلك قياسًا بما قدمه سلفه باراك أوباما، مع توقعات بأن يواصل وتيرته المرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ترامب-في-العراق

لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟

لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما إذا كانت ستسير على نهج دبلوماسي فقط من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في الوقت الحالي، أم ستعيد التفكير في الخيار العسكري مجددا لتأمين حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المهم. ولم تتوقف نقاشات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الحالي في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلتي نفط من اليابان والنرويج خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ في طرح العديد من الخيارات لمواجهة تلك التهديدات.
مايك-بومبيو

أمريكا: نمتلك أدلة تدين إيران في «حادث خليج عمان»

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التي تفيد بوقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع مؤخرًا ضد ناقلتي البترول في خليج عمان. وأضاف بومبيو، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، "أن الولايات المتحدة ستضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (الدبلوماسية أو العسكرية) من أجل تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز". وأوضح أن إيران قامت بالاعتداء على الملاحة التجارية وهددت حرية الملاحة بقصد واضح يتمثل في منع المرور في خليج هرمز.
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الكهرباء كلمة السر.. كيف خططت أمريكا لشل روسيا؟

على مدار التاريخ لم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع مباشر، واكتفت كل منهما بحروب الوكالة والحرب الباردة، والآن نقلت واشنطن وموسكو الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، إذ قال مسؤولون حكوميون أمريكيون حاليون وسابقون إن بلادهم تكثف عمليات التوغل الرقمي في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعراضا لقدرات الإدارة الأمريكية على استخدام الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية. وأضافوا أن هذه الخطط السرية تأتي بالتوازي مع العمليات التي استهدفت وحدات التضليل والتسلل الروسية خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 2018.
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مايك-بومبيو

أمريكا: نمتلك أدلة تدين إيران في «حادث خليج عمان»

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التي تفيد بوقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع مؤخرًا ضد ناقلتي البترول في خليج عمان. وأضاف بومبيو، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، "أن الولايات المتحدة ستضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (الدبلوماسية أو العسكرية) من أجل تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز". وأوضح أن إيران قامت بالاعتداء على الملاحة التجارية وهددت حرية الملاحة بقصد واضح يتمثل في منع المرور في خليج هرمز.
حرب فيتنام (1)

حرب فيتنام.. هل يكرر ترامب نفس الأخطاء مع إيران؟

بالأمس، كانت السفينة "كوكوكا كاريدجس" التي ترفع علم بنما، وتديرها اليابان وسفينة "فرونت ألتير" النرويجية وتحمل علم جزر مارشال، تبحر في خليج عُمان عندما تعرضا لكمين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سارع بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء "الهجوم غير المبرر"، مدعيا أن الولايات المتحدة قد أجرت تقييمها بناء على معلومات استخباراتية عن السلاح المستخدم و"الهجمات الإيرانية المماثلة على سفن الشحن". وأصدرت الولايات المتحدة في وقت لاحق شريط فيديو غير واضح، قالت إنه يظهر قيام عناصر إيرانية بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
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أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
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صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
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