نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

حريق منزل بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بحدوث حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع أبو عبدالله بدمنهور، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق من بينهم حالتين من أفراد الحماية المدنية وحالتين سقوط من المبنى وحريق المنزل بالكامل من الداخل. على الفور، تم الدفع بـ10