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نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
حريق منزل بالبحيرة
حريق منزل بالبحيرة
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بحدوث حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع أبو عبدالله بدمنهور، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق من بينهم حالتين من أفراد الحماية المدنية وحالتين سقوط من المبنى وحريق المنزل بالكامل من الداخل. على الفور، تم الدفع بـ10
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رئيس بيلاروسيا:زيارة السيسي تنقل علاقتنا لآفاق جديدة

عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة المصرية البيلاروسية بالقصر الجمهوري بالعاصمة البيلاروسية "مينسك"، بعقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. واستُهلت جلسة المباحثات الثنائية بكلمة ترحيب من الرئيس "لوكاشينكو" بزيارة الرئيس السيسي، أعقبها إشادة بالعلاقات المتنامية مع مصر، مؤكدا أن "هذه الزيارة ستنقل هذه العلاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل".
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية «فيديو»

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
محمد علي

مثل اليوم.. محمد علي يحكم مصر والجمهورية تطيح بحفيده

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1805 تم تنصيب محمد علي باشا واليا على مصر بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، وعام 1953 أعلن قيام الجمهورية وتنصيب محمد نجيب رئيسا لمصر، وشهد عام 1956 جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر، وفي 1983 أصبحت سالي رايد أول امرأة تذهب إلى الفضاء.
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الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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تغيب 190 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان اليوم بلغ 3214 طالبًا، حضر منهم 3024 وتغيب 190 طالبا وطالبة، وذلك مع بداية الأسبوع الثانى من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى طلاب الشعبة العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، كما أدى الطلاب المكفوفون بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور امتحان مادة الجغرافيا "الورقة الأولى"، مؤكدًا أن امتحانات اليوم سارت في جو ساده الهدوء والنظام ولم تتلق غرفة العمليات حتى الآن أي إخطارات أو شكاوى.
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بعد حريقها.. إقامة أول قداس في كاتدرائية باريس

يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، سيحضره نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين. وقالت أبرشية باريس، إن القداس لن يحضره مصلون "لأسباب أمنية واضحة"، لكن ستقوم قناة "كي تي أو" الكاثوليكية بنقل وقائعه مباشرة "ليتمكن المسيحيون من المشاركة فيه". وسيبدأ القداس في الكنيسة الواقعة خلف الجوقة، وهو مكان تم تأمينه. كما سيحضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس، بحسب "فرانس 24".
حقل-نفطي-في-ليبيا

حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
هشام-امنه-محافظ البحيرة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.
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