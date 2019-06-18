رياضة

متى بدأت دعوات المشاركة في كوبا أمريكا؟

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
كوبا أمريكا
كوبا أمريكا
انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، علمًا بأن في الأصل كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، لكن بسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، و دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية في 1986 إقامة البطولة بشكلٍ إلزامي للأعضاء الـ10، ويتم دعوة منتخبين ليكون العدد 12، ومنذ 1993 تم دعوة المكسيك كفريق ضيف، كما تم دعوة الولايات المتحدة. وفي نسخة 1995 تم دعوة المكسيك والولايات المتحدة، وفي نسخة 1997 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي نسخة 1999 تم دعوة اليابان
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مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

محمد صلاح= ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 يونيو المقبل، وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تتفوق مصر أيضًا، حيث تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77,3 مليون يورو بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196,2 مليون يورو قيمة المنتخب الوطني، ويتواجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم المليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، سيدريك باكومبو، والذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
قطر‎ (2)

السر وراء مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019

في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، علمًا بأن في الأصل، كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، وذلك بسبب سياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية في البطولات التي تقام حسب الترتيب الأبجدي.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (4)

أول تعليق من ميدو بعد إحالته للتحقيق

أبدي أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، رضاه التام عن أداء المنتخب الوطني حاليًا مع المكسيكي خافيير أجيري، خلال مباراتي تنزانيا وغينيا ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء عبر راديو «9090»، إن الراحة التي حصل عليها محمد صلاح بمثابة قرار جيد جدًا لأن اللاعب كان بحاجة إليها بعد الموسم الشاق مع ليفربول.
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قطر‎ (2)

السر وراء مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019

في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، علمًا بأن في الأصل، كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، وذلك بسبب سياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية في البطولات التي تقام حسب الترتيب الأبجدي.
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البرازيل تبحث عن التأهل المبكر في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، من خلال مباريات المجموعة الأولى، حيث تواجه بوليفيا نظيرتها بيرو على ملعب ماراكانا الساعة 11:30 مساء، بينما تواجه البرازيل نظيرتها فنزويلا في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح غدًا الأربهاء على ملعب أرينا فونتي نوفا، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على متذيلة الترتيب بوليفيا 3-0، بينما تتواجد بيرو وفنزويلا في المركز الثاني بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى.
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اليابان تصطدم بحامل اللقب في كوبا أمريكا

تتواصل مباريات دور المجموعات من النسخة رقم 46 لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك من خلال المواجهة التي ستجمع بين حامل لقب آخر نسختين، تشيلي أمام اليابان، في تمام الساعة 1:00 من صباح غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، تلك المجموعة التي شهدت فوز أوروجواي على الإكوادور برباعية نظيفة، وتشارك تشيلي في البطولة للمرة الـ37، وسبق أن توجت باللقب مرتين، إحداهما عام 2015، على أرضها، والأخرى في 2016 في الولايات المتحدة، وسبق أن شاركت تشيلي في كوبا أمريكا عندما أقيمت في البرازيل 5 مرات من قبل.
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البرازيل تقص شريط كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا

تنطلق فجر السبت، النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين صاحب الأرض ونظيره منتخب بوليفيا في تمام الساعة 2:30 صباح السبت على ملعب مورومبي في ساو باولو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من بيرو وفنزويلا، وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وفي المرات الأربع السابقة أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، توجت بلقب البطولة، ويأمل السليساو في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 2007.
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