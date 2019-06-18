متى بدأت دعوات المشاركة في كوبا أمريكا؟

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

كوبا أمريكا

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، علمًا بأن في الأصل كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، لكن بسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، و دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية في 1986 إقامة البطولة بشكلٍ إلزامي للأعضاء الـ10، ويتم دعوة منتخبين ليكون العدد 12، ومنذ 1993 تم دعوة المكسيك كفريق ضيف، كما تم دعوة الولايات المتحدة. وفي نسخة 1995 تم دعوة المكسيك والولايات المتحدة، وفي نسخة 1997 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي نسخة 1999 تم دعوة اليابان