متى بدأت دعوات المشاركة في كوبا أمريكا؟
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
كوبا أمريكا
انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، علمًا بأن في الأصل كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، لكن بسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، و دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية في 1986 إقامة البطولة بشكلٍ إلزامي للأعضاء الـ10، ويتم دعوة منتخبين ليكون العدد 12، ومنذ 1993 تم دعوة المكسيك كفريق ضيف، كما تم دعوة الولايات المتحدة.
وفي نسخة 1995 تم دعوة المكسيك والولايات المتحدة، وفي نسخة 1997 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي نسخة 1999 تم دعوة اليابان
وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية
في 1986 إقامة البطولة بشكلٍ إلزامي للأعضاء الـ10، ويتم دعوة منتخبين ليكون العدد 12، ومنذ 1993 تم دعوة المكسيك كفريق ضيف، كما تم دعوة الولايات المتحدة.
وفي نسخة 1995 تم دعوة المكسيك والولايات المتحدة، وفي نسخة 1997 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي نسخة 1999 تم دعوة اليابان والمكسيك، وفي نسخة 2001 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك وهندوراس، وفي نسخة 2004 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي 2007 تم دعوة المكسيك
والولايات المتحدة.
وفي نسخة 2011 تم دعوة كوستاريكا والمكسيك، وفي نسخة 2015 تم دعوة جامياكا والمكسيك، وفي نسخة 2016 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية تم دعوة وبنما والمكسيك وجامايكا وهايتي وكوستاريكا، وفي النسخة الجارية 2019 تم دعوة اليابان وقطر
، وفي النسخة المقبلة 2020 تم دعوة أستراليا وقطر.