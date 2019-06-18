الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقة «الشورت سيلنج»

تحرير:أمل نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

محمد عمران..رئيس الرقابة المالية

في إطار العمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية قرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -والمعروفة ب "الشورت سيلنج " - لكل من: - هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية - التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية - العربى الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. والجدير بالإشارة إلى أن تلك الآلية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل لآخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض ، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال