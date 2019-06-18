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الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقة «الشورت سيلنج»

تحرير:أمل نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
محمد عمران..رئيس الرقابة المالية
محمد عمران..رئيس الرقابة المالية
في إطار العمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية قرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -والمعروفة ب "الشورت سيلنج " - لكل من: - هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية - التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية - العربى الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. والجدير بالإشارة إلى أن تلك الآلية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل لآخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض ، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال
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بورصة (2)

البورصة تفقد 900 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم، على تراجع أداء المؤشرات ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 914 مليون جنيه ويغلق عند 759.468 مليار جنيه، تأثرًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب. وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14227 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 605 نقطة. وسجلت قيم تداولات نحو 7.3 مليون جنيه، بأحجام تداول 1.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 459 عملية بيع وشراء.
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الصغير: مصر تستعيد دورها الريادي في الخدمات البريدية

يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل بالعاصمة البوركينية واجادوجو بوفد رفيع المستوي برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2019. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبري حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الإفريقية.
صالون-السيارة

تصل إلى 130%| حوافز جديدة لتشجيع تصنيع السيارات بمصر

تدرس الحكومة تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة مع زيادة نسب التصنيع المحلي. وتخضع مكونات الإنتاج المستوردة لتصنيع السيارات المحلية لرسوم جمركية تصل إلى 6.25% بالإضافة إلى رسم تنمية يصل إلى 3%. وتهدف الحوافز الجمركية الممنوحة إلى إتاحة الفرصة أمام مجمعي السيارات الذين يدعمون الصناعة لتحقيق منافسة جادة أمام واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تحصل على إعفاء جمركي في مصر.
فلوس

بدء تحصيل رسوم 5% على سداد المستحقات الحكومية نقديا

أكدت وزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيه الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية، رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه. وأشارت المالية إلى التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى.
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البورصة

هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مزايا قانون رقابه الأسواق المالية بعد تعديل السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحيث تكون لهيئة الرقابة المالية موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون خلال شهر أبريل الماضي، وبموجب القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
مشروعات-صغيرة (2)

3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
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