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رسميا.. فيسبوك يقتحم العملات الرقمية بـLibra

تتمثل مهمة Libra في تأسيس بنية تحتية مالية عالمية بسيطة، تساعد مليارات الأشخاص حول العالم. كما أن العملة ستكون مدعومة من عملاق التكنولوجيا blockchain.
تحرير:مي فؤاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
عملة فيسبوك الرقمية
عملة فيسبوك الرقمية
يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة، وفقًا لتقرير صدر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020، ليعلن مؤسسه اليوم أن العملة الجديدة باتت على وشك الإطلاق والتجهيزات، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. أكد فيسبوك أنه يستكشف الخيارات داخل blockchain عملاق الشبكات الاجتماعية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام، فإن أكثر من 50 شخصًا يعملون سرًا في مشروع فيسبوك، ويعملون من مبنى لا يمكن الوصول إليه لموظفي فيسبوك الآخرين.
أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج اليوم عبر حسابه على الشبكة، أن فيسبوك يجتمع اليوم مع 27 مؤسسة حول العالم لبدء جمعية Libra غير الربحية وإنشاء عملة جديدة تسمى Libra. تتمثل مهمة Libra في تأسيس بنية تحتية مالية عالمية بسيطة، تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، كما أن العملة ستكون مدعومة
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تطبيقات-هواوي

بعد أزمة هواوي وأندرويد| بدائل تطبيقات تستحق التجربة

على ما يبدو أن التحديات التي تواجهها هواوي حاليا ليست إلا معركة في حرب طويلة الأجل على احتكار التكنولوجيا من طرف واحد وهو الهدف الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية منذ قديم الأزل، فهواوي لم تُفاجأ بمثل هذه القرارات الأمريكية التعسفية في استخدام سيطرتها على الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة جوجل، المطورة لنظام تشغيل أندرويد، فهذا النظام يعد مفتوح المصدر ويمكن لأي مطور برمجيات أو شركة أن تستخدمه وتطوره بحسب رؤيتها، ومنذ عام 2012، أخذت هواوي تستعد لمثل هذه اللحظة فعملت الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها لا يتضمن كما هائلا من التطبيقات.
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يعمل 100 ألف ساعة.. سامسونج تطرح تليفزيونا 292 بوصة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق "التليفزيون الحائط" الجديد The Luxury Wall فى معرض إنفوكوم 2019 بأورلاندو فى ولاية فلوريدا، حيث يمكن تصميم النسخة الجديدة من الجهاز حسب الطلب، لتناسب حجم ونسبة عرض وارتفاع المساحة الداخلية للمعيشة، ليقدم مفهوما جديدا لمتعة المشاهدة وتجربة فريدة للمستهلكين من خلال صورة فائقة الجودة فى منازلهم. وأتاحت سامسونج للحضور في معرض إنفوكوم 2019 فرصة تفقد وتجربة أحدث ابتكارات أجهزة عرض سامسونج الأخرى، ومنها MagicInfo7 لحلول اللافتات الرقمية وFlip 65 بوصة ولافتات QLED 8K.
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بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة. على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.
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فيسبوك

هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي. تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى. قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.
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استطلاع: أخبار الإنترنت مضللة والمصريون الأكثر انخداعا

انتشرت الكثير من الشائعات والأخبار المزيفة والمضللة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في شتى مجالات الحياة، ليقع المصريون فريسة لتلك الأخبار المفبركة. تمثل مصر ثلث مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية، والقاهرة واحدة من أكثر عشر مدن نشاطًا على فيسبوك على مستوى العالم، وهي الأكثر نشاطا بالنسبة لجوجل أيضا، وأي خبر مفبرك ينتشر بسرعة البرق في أرجاء المحروسة. حال امتلاكك حساب بريد إلكتروني، فمن المرجح أن تتلقى رسائل مزعجة ومضللة، كما أن امتلاكك صندوق بريد سيجعلك عرضة لتلقي رسائل غير مرغوب فيها أيضًا.
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هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
فيسبوك

كل ما تريد معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة

يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة. وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020. متى سيتم إطلاق عملة فيسبوك الرقمية؟.. يخطط فيسبوك لبدء اختبار عملته المشفرة في العام الجاري، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. على الرغم من اسم العملة "GlobalCoin"، فإنه لن يتم إطلاقها على فيسبوك عالميا في البداية. يمكن للمستخدمين في نحو 12 دولة بدء استخدام العملة الرقمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إصدارها.
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