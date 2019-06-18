رسميا.. فيسبوك يقتحم العملات الرقمية بـLibra

تتمثل مهمة Libra في تأسيس بنية تحتية مالية عالمية بسيطة، تساعد مليارات الأشخاص حول العالم. كما أن العملة ستكون مدعومة من عملاق التكنولوجيا blockchain.

تحرير:مي فؤاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة، وفقًا لتقرير صدر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020، ليعلن مؤسسه اليوم أن العملة الجديدة باتت على وشك الإطلاق والتجهيزات، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. أكد فيسبوك أنه يستكشف الخيارات داخل blockchain عملاق الشبكات الاجتماعية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام، فإن أكثر من 50 شخصًا يعملون سرًا في مشروع فيسبوك، ويعملون من مبنى لا يمكن الوصول إليه لموظفي فيسبوك الآخرين.

أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج اليوم عبر حسابه على الشبكة، أن فيسبوك يجتمع اليوم مع 27 مؤسسة حول العالم لبدء جمعية Libra غير الربحية وإنشاء عملة جديدة تسمى Libra. تتمثل مهمة Libra في تأسيس بنية تحتية مالية عالمية بسيطة، تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، كما أن العملة ستكون مدعومة

أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج اليوم عبر حسابه على الشبكة، أن فيسبوك يجتمع اليوم مع 27 مؤسسة حول العالم لبدء جمعية Libra غير الربحية وإنشاء عملة جديدة تسمى Libra.

تتمثل مهمة Libra في تأسيس بنية تحتية مالية عالمية بسيطة، تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، كما أن العملة ستكون مدعومة من عملاق التكنولوجيا blockchain، والمخطط إطلاقها في عام 2020.

أضاف مؤسس فيسبوك: "أن القدرة على استخدام أموال الهاتف المحمول، سيكون بالطبع له تأثير إيجابي مهم على حياة الناس لأنك لست مضطرًا دائمًا إلى حمل الأموال النقدية التي قد تكون غير آمنة أو دفع رسوم إضافية مقابل التحويلات. كما أن ذلك مهم بشكل خاص للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى البنوك التقليدية أو الخدمات المالية. يوجد في الوقت الحالي حوالي مليار شخص ليس لديهم حساب بنكي ولكن لديهم هاتف محمول".

ذكر زوكربيرج عبر حسابه، أنه يطمح إلى أن يسهل فيسبوك على الجميع إرسال الأموال واستلامها تمامًا مثلما تستخدم تطبيقاتنا لمشاركة الرسائل والصور على الفور. لحدوث ذلك، يطلق فيسبوك أيضًا شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح لك إرسال العملة الرقمية الجديدة وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة في تطبيقات مختلفة مثل واتساب وماسنجر وكتطبيق مستقل بذاته في العام المقبل.



أضاف زوكربيرج، أنه سيتم تنظيم Calibra مثل مقدمي خدمات الدفع الآخرين، سيتم الاحتفاظ بأي معلومات تشاركها مع Calibra منفصلة عن المعلومات التي تشاركها على فيسبوك، من البداية، سوف تتيح لك Calibra إرسال العملة الجديدة إلى أي شخص تقريبًا يمتلك هاتفا ذكيا بتكلفة منخفضة وربما بدون تكلفة من الأساس.

كما أوضح زوكربيرج، أنه بمرور الوقت، نأمل أن نقدم المزيد من الخدمات للأشخاص والشركات، مثل دفع الفواتير بضغطة زر أو شراء القهوة من خلال رمز أو ركوب وسائل النقل العام المحلية دون الحاجة إلى حمل نقود أو بطاقة مترو.

كما أعلن فيسبوك، أنه الإضافة إلى الجهود التي تبذلها الشبكة الاجتماعية، ستقوم العديد من الشركات الأخرى باستخدام Libra في معاملاتها، بدءًا من شركات الدفع مثل Mastercard و PayPal و PayU و Stripe و Visa، مرورًا بالخدمات الشائعة عبر الإنترنت مثل booking و eBay و Farfetch و Lyft و Spotify و Uber ، انتهاءً بشركات إقراض المال عبر الإنترنت و المؤسسات غير الهادفة للربح مثل كيفا و ميرسي كوربس و مؤسسة Women's World Banking.

وذكر زوكربيرج: "ينضم عدد من شركات Venture الرائدة أيضًا إلى عملة Libra. نأمل أن يكون لدينا أكثر من 100 عضو مؤسس في جمعية Libra بحلول وقت إطلاق العملة العام المقبل".

أضاف فيسبوك:"كل هذا مبني على تكنولوجيا blockchain. إن تلك العملة مركزية - بمعنى أنها سوف تدار من قبل العديد من المؤسسات المختلفة بدلاً من مؤسسة واحدة فقط، ما يجعل النظام أكثر آمانًا بشكل عام. كما ان العملة ستكون متاحة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت، برسوم وتكاليف منخفضة. وهي مضمونة بواسطة التشفير الذي يساعد على الحفاظ على أموالك آمنة".

صرح زوكربيرج:"هذا جزء مهم من رؤيتنا لمنصة اجتماعية تركز على الخصوصية، حيث يمكنك التفاعل بكل الطرق التي تريدها بشكل خاص، من المراسلة إلى الدفع الآمن".

أضاف زوكربيرج:"سيتم بناء الخصوصية والسلامة في كل خطوة. على سبيل المثال، سيكون لدى Calibra فريق متخصص من خبراء إدارة المخاطر يركز على منع الأشخاص من استخدام العملة الرقمية لأغراض احتيالية. سنوفر حماية ضد الاحتيال، لذا إذا فقدت عملات Libra الخاصة بك، فسوف نقدم مبالغ مستردة. نعتقد أيضًا أنه من المهم أن يكون لدى الأشخاص خيارات، لذا سيكون لديك خيارات لاستخدام العديد من المحافظ الأخرى على شبكة Libra".

أنهى زوكربيرج منشوره قائلًا:"لا يزال هناك الكثير لتتعلمه وتفعله قبل أن تصبح Libra جاهزة للإطلاق الرسمي. نحن نعلم أنها مهمة كبرى ومسؤولية ضخمة، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك بشكل صحيح. نحن نعمل مع صانعي القرارات والخبراء في مجالات مثل التضمين المالي والاقتصاد والأمن والخصوصية و blockchain، وسنستمر في الاستماع إلى توجيهاتهم، لاكتشاف أفضل طريقة للمضي قدمًا". مؤكدًا امتنانه لشراكة فيسبوك مع تلك الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الأكاديمية التي تشكل جزءًا من جمعية Libra. معلنًا أن تلك العملة الرقمية الجديدة ما هي إلا بداية رحلة مثيرة وأنه يتطلع إلى الأفضل دائمًا.

ربما تختلف أو تتفق مع إطلاق العملة الرقمية الجديدة، حيث تواجدت ردود فعل متباينة في مجتمع التشفير حول خطط فيسبوك، لكن من أهم إيجابيات تلك العملة أنها مركزية.

مع اللا مركزية كقيمة أساسية للعديد من العملات المشفرة الأخرى، من الطبيعي أن نقول إن عملة فيسبوك المشفرة لا يمكن تسميتها على أنها عملة مشفرة على الإطلاق، ستعمل العملة الجديدة على blockchain، لكن الأهم من ذلك، أن الكثير من القيم الأساسية التي تملكها العملة الجديدة، غير موجودة في العملات المشفرة الأخرى.