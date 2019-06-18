وفاة والدة المطربة مروة ناجي: رحلت أمي الغالية

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

مروة ناجي

توفيت والدة الفنانة مروة ناجي، بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء في منزل العائلة في منطقة بحري بالإسكندرية بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء. وأعلنت مروة ناجي خبر رحيل والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستعينةً بقوله تعالى: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفةً: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".

مروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في دار الأوبرا المصرية، حيث تتمتع بصوت قوي ومميز، لكنها اكتسبت شهرة كبيرة بعد اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice ذا فويس" على شبكة MBC السعودية. وخاضت مروة ناجي أولى تجاربها في مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم" مع خالد الصاوي، كما أن لها العديد