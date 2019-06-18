فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

وفاة والدة المطربة مروة ناجي: رحلت أمي الغالية

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
مروة ناجي
مروة ناجي
توفيت والدة الفنانة مروة ناجي، بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء في منزل العائلة في منطقة بحري بالإسكندرية بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء. وأعلنت مروة ناجي خبر رحيل والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستعينةً بقوله تعالى: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفةً: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".
مروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في دار الأوبرا المصرية، حيث تتمتع بصوت قوي ومميز، لكنها اكتسبت شهرة كبيرة بعد اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice ذا فويس" على شبكة MBC السعودية. وخاضت مروة ناجي أولى تجاربها في مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم" مع خالد الصاوي، كما أن لها العديد
اقرأ المزيد
الموسيقار-محمد-عبد-الوهاب

ابنة عبدالوهاب: والدي تعاون مع أم كلثوم بأوامر عليا

قالت عصمت عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن والدها كان يعاني "الوسواس القهري"، موضحةً خلال حوارها مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الاثنين، أن والدها كان يخشى الإصابة بأي أمراض خصوصًا مرض "الإنفلونزا"، متابعة: "لو حد من الأبناء أو الأسرة أو الأصدقاء أُصيب بالبرد كان يخاف على نفسه ولا يُسلم عليه، وكان بيطمئن علينا بالتليفون، كان عنده هوس المحافظة على صحته، وكان لا يعانى سوى من مشكلات بسيطة في الأمعاء، لكنها لم تحتاج إلى كل هذا الحذر".
رولا-سعد (1)

رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org