رياضة

مصر VS الكونغو.. تفوق تاريخي للفراعنة وعثرة وحيدة

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، ويسعى المنتخب الوطني للظفر بلقبه الثامن في البطولة، ولكن في البداية يجب على الفراعنة التركيز على عبور مرحلة المجموعات، وتتواجد مصر في المجموعة الأولى إلى جانب زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وستكون الأخيرة منافسة مصر في الجولة الثانية يوم 26 يونيو على ستاد القاهرة، وسبق وأن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء
أما تحت كل المسميات سواء كونغو كينشاسا أو زائير، فتواجه المنتخبان في 11 مباراة، حققت خلالها مصر الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات وخسرت مباراة وحيدة. وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 3 مرات من قبل، أتت الأولى في نسخة 1970 في دور المجموعات وفازت مصر 1-0، أما المواجهة الثانية فخسرها الفراعنة
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اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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منتخب-أوغندا‎

منافس مصر.. أوغندا تصل إلى مطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب أوغندا إلى مطار القاهرة وسط تأمين مكثف، مساء اليوم الإثنين، قادمة من الإمارات للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى مصر الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية، حيث أنهى منتخب أوغندا معسكره في أبوظبي بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، فى ختام تحضيراته للبطولة ووصلت البعثة برفقة وفد يضم فلورانس ناكيوالا وزيرة الرياضة وموزيس ماجوجو رئيس اتحاد الكرة.
كأس-الأمم-الأفريقية

تفوق تاريخي للفراعنة على زيمبابوي وذكرى سيئة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
منتخب-الكونغو-الديمقراطية‎

الكونغو يستعد لكأس الأمم بالتعادل مع كينيا

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام نظيره الكيني بهدف لكل منهما وديًا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل، حيث سجل ميكاييل أولونجا الهدف الأول لكينيا في الدقيقة 25، وأحرز آرثر ماسوكو هدف التعادل للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 89. ويتواجد المنتخب الكونغو في المجموعة الأولى بجانب المنتخب المصري، أوغندا، زيمبابوي، فيما يتواجد المنتخب الكيني في المجموعة الثالثة بجانب كل من: السنغال، الجزائر، تنزانيا.
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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