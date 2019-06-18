مصر VS الكونغو.. تفوق تاريخي للفراعنة وعثرة وحيدة

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

منتخب مصر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، ويسعى المنتخب الوطني للظفر بلقبه الثامن في البطولة، ولكن في البداية يجب على الفراعنة التركيز على عبور مرحلة المجموعات، وتتواجد مصر في المجموعة الأولى إلى جانب زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وستكون الأخيرة منافسة مصر في الجولة الثانية يوم 26 يونيو على ستاد القاهرة، وسبق وأن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء

أما تحت كل المسميات سواء كونغو كينشاسا أو زائير، فتواجه المنتخبان في 11 مباراة، حققت خلالها مصر الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات وخسرت مباراة وحيدة. وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 3 مرات من قبل، أتت الأولى في نسخة 1970 في دور المجموعات وفازت مصر 1-0، أما المواجهة الثانية فخسرها الفراعنة