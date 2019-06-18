ابنة عبدالوهاب: والدي تعاون مع أم كلثوم بأوامر عليا

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

محمد عبدالوهاب

قالت عصمت عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن والدها كان يعاني "الوسواس القهري"، موضحةً خلال حوارها مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الاثنين، أن والدها كان يخشى الإصابة بأي أمراض خصوصًا مرض "الإنفلونزا"، متابعة: "لو حد من الأبناء أو الأسرة أو الأصدقاء أُصيب بالبرد كان يخاف على نفسه ولا يُسلم عليه، وكان بيطمئن علينا بالتليفون، كان عنده هوس المحافظة على صحته، وكان لا يعانى سوى من مشكلات بسيطة في الأمعاء، لكنها لم تحتاج إلى كل هذا الحذر".

أما عن نظام الموسيقار محمد عبدالوهاب الغذائي، قالت ابنته "عصمت": "كان يأكل مسلوقًا طول حياته تجنبًا للأمراض حسبما يعتقد، وكان عنده إرادة جبارة لتحمُّل حلاوة الأكل اللي بناكله، وكان بياكل ردة العيش بالمعلقة". وأشارت عصمت عبدالوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، إلى أن والدها كان قريبًا من كوكب