جريمة

«كلوا شمام وبطيخ».. تسمم 16 عاملا زراعيا في المنوفية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 16 عاملا زراعيا، اليوم الثلاثاء، في مزرعة فواكه بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، باشتباه في حالة تسمم، بعد تناولهم "بطيخا وشماما" مرشوشا بمبيدات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة السادات، بورود بلاغ باشتباه تسمم 16 عاملًا زراعيا، داخل مزرعة فواكه، وعلى الفور وجه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
على الفور، انتقلت 8 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، وشادي نبوي البدري مشرف عام الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام. كما انتقل رجال المباحث، وبالفحص وسؤال عدد من المصابين تبين تناولهم فواكه البطيخ والشمام المرشوش بالمبيد من داخل المزرعة، مما
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سيدة-حزينة

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
الملصق-الإلكتروني3 (3)

وداعا لسرقة السيارات.. بدأ تعميم الملصق الإلكترونى

طبقت وزارة الداخلية تجربة تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه-.. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، ليتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها.
نبيل-صادق-النائب-العام

بلاغ يتهم بلال فضل وعزمي بشارة بازدراء الأديان

اتهم طارق محمود، المحامي بالنقض، في بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، كل من الكاتب بلال فضل، وأحمد صبحي أستاذ جامعي "مفصول" بازدراء الأديان، وعزمي بشارة مالك قناة العربي، وذلك في بلاغ رقم 3674 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وجاء نص البلاغ كالتالي: "أن المتهم الأول بلال فضل المذيع بقناة العربى والتى تبث من لندن والممولة من المخابرات القطرية والمملوكة لعزمى بشارة المتهم الثالث، استضاف خلال برنامجه عصير الكتب المتهم أحمد صبحى منصور المدرس المفصول من جامعة الأزهر لإنكاره السنة النبوية، حيث هاجموا الصحابة ونعتوهم بـ"الجواسيس".
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
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القبض-على-متهم

القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.
المتهمين

ضبط عاطلين سرقا حقيبة داخلها 14 ألف دولار بالمنوفية

في أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بإشراف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين كوّنا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الحقائب من المواطنين، وتم ضبطهما عقب سرقتهما 14 ألف دولار من سيدة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من سيدة تفيد سرقة حقيبة خاصة من يدها عن طريق الخطف، وبداخلها 14 ألف دولار.
تسمم

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثه-في-ارض-زراعيه

«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاءُ، هكذا كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي حملت اسم "خدعوها بقولهم حسناء" لكن بمرور سنوات طرأ جديد على البيت الشعري، سجله دفتر محضر الشرطة بمركز بدر في محافظة البحيرة انتهت القصة بجريمة قتل وليس زواجا، حيث سعادة أبدية، إذ اضطرت ربة منزل لإنهاء مسلسل تهديد زوجها السابق "عرفيا" بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالهما وزواجها من ثان، فجاء الفصل الأخير على ضفاف ترعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
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