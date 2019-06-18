«كلوا شمام وبطيخ».. تسمم 16 عاملا زراعيا في المنوفية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

صورة أرشيفية

أصيب 16 عاملا زراعيا، اليوم الثلاثاء، في مزرعة فواكه بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، باشتباه في حالة تسمم، بعد تناولهم "بطيخا وشماما" مرشوشا بمبيدات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة السادات، بورود بلاغ باشتباه تسمم 16 عاملًا زراعيا، داخل مزرعة فواكه، وعلى الفور وجه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على الفور، انتقلت 8 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، وشادي نبوي البدري مشرف عام الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام. كما انتقل رجال المباحث، وبالفحص وسؤال عدد من المصابين تبين تناولهم فواكه البطيخ والشمام المرشوش بالمبيد من داخل المزرعة، مما