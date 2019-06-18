إيمي سمير غانم: هذا ما ورثته عن والدي ووالدتي(فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

إيمي سير غانم

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدثت خلال البرنامج عن بعض كواليس مسلسلها " سوبر ميرو" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، كما تحدثت عن طفولتها وحبها للرقص والمسرح، وهل كانت تفكر فى أن تصبح فنانة في المستقبل أم لا، ولم تنس أن تذكر أهمية الحيوانات فى حياتها، وماذا سيحدث لو فاضل أحد نفسه على الحيوانات، ونوهت عن رأيها فى كون زوجها قدم مسلسل "الزوجة 18" مع 18 فنانة أو بمعنى أدق "زوجة أخرى"، وهذه أبرز تصريحاتها:-

1- كنت فى طفولتي أحب الرقص والمسرح وأقلد أختي دنيا سمير غانم، ولكنني لم أفكر يوما أن اصبح ممثلة، بخلاف دنيا. 2- أنا لا أشبه أي من والدي، ولكنني ورثت من سمير غانم الطيبة الزائدة، ومن والدتي دلال عبد العزيز الالتزام. 3- أحب الحيوانات ولا أتمنى أن يضع شخص نفسه فى موقف يتطلب مني المفاضلة بينه وبين الحيوان،