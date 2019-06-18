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إيمي سمير غانم: هذا ما ورثته عن والدي ووالدتي(فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
إيمي سير غانم
إيمي سير غانم
حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدثت خلال البرنامج عن بعض كواليس مسلسلها " سوبر ميرو" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، كما تحدثت عن طفولتها وحبها للرقص والمسرح، وهل كانت تفكر فى أن تصبح فنانة في المستقبل أم لا، ولم تنس أن تذكر أهمية الحيوانات فى حياتها، وماذا سيحدث لو فاضل أحد نفسه على الحيوانات، ونوهت عن رأيها فى كون زوجها قدم مسلسل "الزوجة 18" مع 18 فنانة أو بمعنى أدق "زوجة أخرى"، وهذه أبرز تصريحاتها:-
1- كنت فى طفولتي أحب الرقص والمسرح وأقلد أختي دنيا سمير غانم، ولكنني لم أفكر يوما أن اصبح ممثلة، بخلاف دنيا. 2- أنا لا أشبه أي من والدي، ولكنني ورثت من سمير غانم الطيبة الزائدة، ومن والدتي دلال عبد العزيز الالتزام. 3- أحب الحيوانات ولا أتمنى أن يضع شخص نفسه فى موقف يتطلب مني المفاضلة بينه وبين الحيوان،
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الهام-شاهين (1.) (2)

نجوم يعافرون للعودة.. إلهام شاهين تحضر مفاجأة

هناك هاجس لدى الفنانين من الوصول إلى مرحلة متقدمة بالعمر، وابتعاد الأضواء والشهرة عنهم، وأن يصبح تواجدهم في السينما والدراما محصورا على تقديم أدوار معينة، في الغالب تكون ثانوية وغير مؤثرة، ولذا، هناك محاولات دائمة من النجوم الكبار للعودة إلى الساحة الفنية، لكن بأعمال تناسب تاريخهم الطويل، بعضهم يلجأ إلى الإنتاج لأنفسهم حتى يضمنوا صدارة العمل، وليس دور السنيد. وهناك محاولات متعثرة تخرج من وقت لآخر من بعض الفنانين لتقديم أعمال فنية جديدة سواء فى الدراما والسينما، وأغلبها تواجه صعوبات شديدة.
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فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»

اتهم الفنان فاروق الفيشاوي بالتهرب الضريبي، وأصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره بعدما أرسلوا إليه أكثر من استدعاء، ولم يستجب لهم. قررت نيابة التهرب من الضرائب، الخميس الماضي، إصدار أمر الضبط لسداد مبلغ 160 ألف جنيه من مستحقاته الضريبية التي بلغت 380 ألف جنيه، وذلك نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات «أولاد الحلال» الذي عرض عام 2009، و«قاتل بلا أجر» الذي عرض فى نفس العام، و«عفريت القرش»، و«شمس الأنصاري»، بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.
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نقاد: الجمهور يحب الأكشن..وهذا سبب تفوق «كازابلانكا»

نقترب من انتهاء الأسبوع الثالث على عرض أفلام عيد الفطر لعام 2019، والنتيجة لا تزال فى صالح الفنان أمير كرارة وفيلمه «كازابلانكا» الذى اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه، ليثبت أنه نجم نجح أن يلمع فى السماء خلال السنوات الأخيرة بعد أن كتب له مسلسل «كلبش» شهادة ميلاد جديدة، تحول بعدها إلى بطل ذكى يعرف كيف يختار ما يناسبه، وحتما هناك فضل لتميمة حظه المخرج بيتر ميمى، شريك النجاح دائما. ويلى «كازابلانكا»، «الممر» بطولة أحمد عز الذى يحمل توقيع المخرج شريف عرفة، معلنًا عودة الأفلام الحربية، الذى فاق التوقعات ورفع سقف الطموحات بالسينما المصرية.
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دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«بدل الحدوتة 3» الحلقة الأخيرة.. جيمي يجد والدي لولي

انتهت أحداث الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة 3، بزواج جيمي (هشام ماجد) من لولي (دنيا سمير غانم)، بعدما كشف لها ما فعلته بها عمتها فوفا (سماح أنور)، واستطاع بمساعدة عبد الرحمن (عمرو وهبة) أن يجد والدي لولي اللذين كانا في مزرعة للبصل، رغم أن لولي سمعت جيمي وهو يوضح لموستا (أوتاكا) عن العرض الذي عرضته عمة لولي عليهم ليحصل على 2 مليون جنيه مقابل أن يتركا لولي، وانتهت أحداث الحدوتة بعدما خرج سكان مزرعة البطاطس، ثم عادوا إليها مرة أخرى بجعلها مكانا لتعليم الأطفال.
إيمي ودنيا سمير غانم مع بعض

رسالة إيمي سمير غانم لـ«دنيا»: فخورة إنك أختي

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء اليوم الأحد، رسالة مؤثرة لشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قالت خلالها: "دنيا أنا فخورة إنك أختي بجد ومن قلبي، إنتي أكتر إنسانة طيبة في حياتي إنتي وأهلي أكيد، ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلي كل خير، وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايمًا، والنهاردة هدعيلك من قلبي وأنا بصلي التهجد وربنا يجمعني معاكي إنتي وأهلنا في الجنة بإذن الله.. بحبك قوي"، فيما حرصت دنيا على الرد عليها قائلةً: "إنتي أجمل أخت في الدنيا، ما شاء الله ربنا يحميكي ويسعدك ويزيدك نجاح يا رب".
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
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