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نورا.. «روقا» رباها نور الشريف واعتزلت بسبب آية

تحتفل اليوم الفنانة نورا بعيد ميلادها الـ63، وهي مبتعدة عن الفن، بعدما قررت الاعتزال وارتداء الحجاب والتفرغ لحياتها، ورغم ذلك لا زال الجمهور يتذكرها.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الفنانة المعتزلة نورا
الفنانة المعتزلة نورا
في 18 يونيو 1956، ولدت "علوية مصطفى محمد قدري" في مدينة القاهرة، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي وأمين الهنيدي عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" مع سمير غانم وجورج سيدهم عام 1969، وما أن حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينيات، لتتحول إلى نجمة مشهورة تحمل اسم "نورا".
1- قدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" عام 1975 من إخراج حسن الإمام وتأليف مرسي جميل عزيز، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 كررا التجربة في فيلم "غاوي مشاكل". 2- ظهرت موهبة نورا الفنية من خلال أفلام "الكيف" و"العار" و"جري الوحوش" مع
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كازابلانكا (1)

إيرادات أفلام العيد: «كازابلانكا» مستمر فى تراجعه

لازال فيلم الممر يواصل اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الاثنين مليونا و627ألفا و914 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
أحمد-السبكي

2019 سنة كبيسة على «السبكية».. خسائرهم بالملايين

في الوقت الذي كانت تشهد فيه السينما المصرية حالة من التخبط الشديد عقب ثورة 25 يناير، غامر «آل السبكي» بأموالهم وكانوا هم الجهة الإنتاجية الوحيدة التي تقدم أفلاما تحقق إيرادات مرتفعة، ونحن هنا ليس بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع نوعية الأفلام التي قدمت، لكن نسلط الضوء على التغيير الذي حدث للشاشة الذهبية خلال العام 2019، الذي يشهد طرح أفلام مختلفة، يرى النقاد أنها نقلة نوعية للسينما المصرية على مستوى الإخراج والإنتاج، حيث تراجعت الأفلام التجارية، وانصرف الجمهور عنها.
محمد هنيدى

رحلة هنيدي مع الأطفال.. من «تيمون» إلى «عقلة الإصبع»

"هناك قيم يجب غرسها في الأطفال لأنهم المستقبل، ومن حقهم علينا أن نحميهم من الأفكار السلبية التي قد تأتي من الداخل أو الخارج، ويجب أن نتفاهم معهم بشكل لطيف".. هذا تصريح سابق للفنان محمد هنيدي خلال برنامجه "حدوتة" المذاع على راديو «إينرجي»، وهو برنامج موجه للأطفال، وتعكس هذه الكلمات ما يحاول أن يفعله الكوميديان في أعماله التي يقدمها للصغار، فمشواره مليء بالرسوم المتحركة، التى حقق بعضها نجاحا كبيرا، ونرصد من خلال هذا التقرير الأعمال التي قدمها للأطفال.
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ليالي-الحلمية (2)

6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
السيناريست-مصطفى-محرم-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
مصطفى-خاطر (1)

مصطفى خاطر: عادل إمام «نمبر وان» وأعشق نور الشريف

حل النجم مصطفى خاطر اليوم الأربعاء، ضيفا على برنامج "رسايل"، مع الإعلامية جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وكشف عن سبب تصدره البطولة المطلقة مبكرًا، وقال إنه بدأها تدريجيًا بداية من عمله مع دنيا سمير غانم في مسلسل "نيللي وشيريهان"، وبعدها تواجد مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "هربانة منها"، كما تواجد في مسلسل "ربع رومي" الذي يعد بطولة جماعية. ووجه مصطفى خاطر رسالة للفنان أشرف عبدالباقي، وقال إنه الأستاذ الذي تعلم منه الكثير من الأشياء، أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفي زملائه في فرقة "مسرح مصر" التي انطلقوا منها.
البرنسيسه-بيسه (1)

البرنسيسة بيسة حلقة 14.. طرد مي عز الدين من المدرسة

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" المعروض عبر فضائية "الحياة"، بتوقيع "روبرتو" والذي يدّعي أنه ابن "جمال عفيفي" عم "بيسة" التي تُجسدها مي عز الدين، على عقد بيع المدرسة الذي قدّمه له "كاظم" الذي يُجسده أمير المصري، باعتباره الوريث الوحيد لوالده، وتنجح مكيدة "كاظم" التي دبرها ليبعد "بيسة" عن المدرسة، وبعد ضياع المدرسة واستيلاء كاظم عليها، عادت "بيسة" مرة أخرى إلى مهنتها السابقة "طبالة" في فرقة المعلم "هيصة" الذي تركته بعد أن ورثت نصيبها في المدرسة.
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