نورا.. «روقا» رباها نور الشريف واعتزلت بسبب آية

تحتفل اليوم الفنانة نورا بعيد ميلادها الـ63، وهي مبتعدة عن الفن، بعدما قررت الاعتزال وارتداء الحجاب والتفرغ لحياتها، ورغم ذلك لا زال الجمهور يتذكرها.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

في 18 يونيو 1956، ولدت "علوية مصطفى محمد قدري" في مدينة القاهرة، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي وأمين الهنيدي عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" مع سمير غانم وجورج سيدهم عام 1969، وما أن حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينيات، لتتحول إلى نجمة مشهورة تحمل اسم "نورا".

1- قدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" عام 1975 من إخراج حسن الإمام وتأليف مرسي جميل عزيز، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 كررا التجربة في فيلم "غاوي مشاكل". 2- ظهرت موهبة نورا الفنية من خلال أفلام "الكيف" و"العار" و"جري الوحوش" مع

1- قدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" عام 1975 من إخراج حسن الإمام وتأليف مرسي جميل عزيز، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 كررا التجربة في فيلم "غاوي مشاكل".

2- ظهرت موهبة نورا الفنية من خلال أفلام "الكيف" و"العار" و"جري الوحوش" مع المخرج علي عبدالخالق والسيناريست محمود أبو زيد، وحققت نجاحًا كبيرًا في شخصية "روقا" بفيلم "العار" عام 1982، فهي الزوجة الجميلة المطيعة المضحية التي أصبحت حلما للكثير من الرجال، وبلغ نجاحها في العمل لدرجة وصلت إلى أن الجمهور أصبح يناديها به دائما.

3- ساهمت موهبة نورا الفنية في عملها مع أكبر النجوم في جيل السبعينيات وعلى رأسهم الفنان الراحل نور الشريف، والذي ساعدها كثيرا في مشوارها الفني كونه زوج أختها الكبيرة، بالإضافة إلى أنها تربت على يديه وتعلمت الفن منه.

4- كانت دائما تدخل فى خلافات مع الفنان نور الشريف، وحكت هذا في حوار مع الإعلامي طارق حبيب، وقالت: "سبب خلافي الدائم مع زوج شقيقتي الفنان الراحل نور الشريف، أنه كان فنانًا يقدر القراءة ويعرف أهميتها، بينما أميل أنا لمشاهدة الأفلام السينمائية، وهذا سبب خلافنا الدائم كما أنني كسولة".

5- دخلت الفنانة بوسي التمثيل قبل نورا، التي كانت متعلقة بها لذا اتجهت هي الأخرى للمجال نفسه، حسبما قالت بوسي في حوار "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب، مشيرة إن نورا "توأم روحها" وهي أهم شخص في حياتها.

6- تزوجت نورا مرتين الأولى من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكنهما انفصلا، وفي المرة الثانية، كانت من رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى، وكانت تكبره بـ5 سنوات، وأيضًا كان هذا الزواج ضد رغبة عائلة رجل الأعمال هشام طلعت، لذا انفصلا بعد فترة قصيرة من الزواج عام 1998.

7- اعتزلت نورا التمثيل في عام 1996 وهي في قمة مجدها وشهرتها، بعدما ارتدت الحجاب، وتغيبت عن الفن وحياة المشاهير بشكل كامل، وفي حوار للفنانة عفاف شعيب، أبريل عام 2015، كشفت تفاصيل اعتزال نورا، وقالت: "نورا اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي، ومن قبل أن أعلن أنا اعتزالي بعدة شهور، أنا كنت متعودة قبل اعتزالي أن نتناوب ختم القرآن الكريم في بيتي مرة وفي بيت كل فنانة من صديقاتي مرة أخرى، وكان من بين هؤلاء الأخوات ياسمين الخيام ونورا ونسرين وهناء ثروت وهناء السعد وهالة الصافي وغيرهن، المهم كان ختم القرآن هذا اليوم في شقتي، كنت صائمة وطلبت مني ياسمين الخيام أن أنصت إلى القرآن، كان القارئ وقتها يتلو قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ، يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ"، وفي هذه اللحظة وصلت الفنانة نورا ووقفت خاشعة وكأنها تستمع لهذه الآيات لأول مرة، اهتزت بشدة واحمر وجهها وانهمر سيل الدموع من عينيها، كانت تبكي بصوت مسموع ثم همست وهي تنظر إلينا جميعًا: "أنا يا جماعة خلاص هعتزل"، وقد كان".

8- تعرضت نورا لحادث سرقة في يوليو 2013، واتهمت خادمتها بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات عن أن الخادمة وضعت لها مخدرًا في كوب عصير، وسرقت منها 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى جهاز "لاب توب" وهاتفي محمول.

9- في 2018 تعرضت نورا إلى وعكة صحية، اضطرتها للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن، لتتلقى العلاج هناك، وغادرت برفقتها ابنة شقيقتها الفنانة مي نور الشريف، بينما تابعت شقيقتها بوسي تطورات حالتها الصحية هاتفيًا بشكل مستمر، نظرًا لتعذر سفرها معها.

10- بعد عودتها من رحلة العلاج احتفلت نورا، بعيد الأم برفقة شقيقتها الفنانة بوسي وابنتيها "مي وسارة" وزوجها، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نورا صاحبة مشوار فني حافل بأكثر من 88 عملا، تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن تأثير أدوارها القوي كان من خلال السينما وعملها مع كبار الممثلين والمخرجين، قبل أن تُعلن اعتزالها وتغيب عن الأضواء ما يزيد عن 20 عامًا.