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الوقاية من سرطان الثدي.. تعرف على فوائد الفلافل

تعتبر الفلافل جيدة بشكل كبير من أجل بناء عظام قوية، والحفاظ عليها أيضًا في معدلات مثالية صحية، كما أن هذه الأخبار تعد جيدة بشكل كبير للنباتيين أيضًا!
تحرير:إسراء سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
فوائد الطعمية
فوائد الطعمية
قد يثير بداخلك اليوم العالمي للاحتفال بالطعمية بعضا من الأسئلة، هل فكرت ذات مرة في أصل كلمة "فلافل" أو "الطعمية"؟ لو نظرت في بعض الكتب المهتمة بتاريخ المطبخ المصري، ستجد بعض المعاني المتعلقة بهذه المصلحات، فكلمة فلافل مشتقة من فلفل أي المذاق الحار، وهو ما يميز "الطعمية المحشية"، أما بالنسبة لمصطلح طعمية فهو يرجع إلى اللهجة المصرية، حيث مشتقة من كلمة طعم، ولكن توجد بعض الروايات المختلفة التي تقول إن أصل التسمية هو اللغة القبطية، حيث تعني كثير الفول، ورواية أخرى تقول إنها تعود إلى اللغة الآرامية أي "الشيء المستدير".
تعتبر الطعمية -وهي طعام الشارع الدارج- من أكثر الأطعمة الرائعة، فعند السفر للبلاد الأخرى ستجد أنك تشعر بالحنين إلى تذوقها مرة أخرى، على الرغم من وجود أنواع مختلفة في البلد المسافر إليها ولكن طعام المصريين دائمًا مختلف في كل شيء، وستجدهم يبتكرون في شكلها باستمرار على حسب المواسم، فالشكل المستدير هو الدارج،
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فوائد-البيض

بيضة مسلوقة تتحكم في مستويات السكر في الدم

البيض يعد من الأغذية الهامة لجميع الفئات العمرية، فمنذ الصغر تجد والدتك تقول لك عليك بتناول البيض وشرب اللبن لتصبح قويا مثل الرجل العنكبوت أو باتمان، لم يكن ذلك مجرد وسيلة إقناع لتناول الطعام، ولكن بالفعل البيض يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات وبعض المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات، بجانب ذلك البيض له فائدة سحرية أخرى؛ لإنه يتحكم في مستويات السكر في الدم، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري2، فالتحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق بعض العادات الصحية ليس مهمة سهلة على الإطلاق، فمن المحتمل أن يأخذ المريض عدة شهور ليتعلم كيف يأكل.
الموز-الاسود

الموز الأسود ميترميش.. يعالج الاكتئاب والإمساك

الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها معظمنا، فهو يحتوى على البوتاسيوم الذى يعمل على تعزيز الدم، كما يساعد فى التغلب على الاكتئاب لاحتوائه على مستويات عالية من "التربتوفان"، والتى يتم تحويلها إلى "السيروتونين" وهو هرمون المزاج والسعادة، من أكثر المشاكل التي نواجهنا في الموز، هو أنه من الفاكهة سريحة النضج، وبمجرد شرائه وتركه في المنزل تظهر به بعض العلامات السوداء ويرفض الأطفال تناوله والكبار أيضًا، في السطور التالية نوضح فائدة الموز الأسود الذي نتخلص منه في سلة المهلات..
عصير-العنب

يساعد في حرق الدهون.. عصير العنب فعال وصحي

توجد أنواع كثيرة من العنب مثل العنب الرومي الأحمر والنباتي، لا أحد يختلف على مذاق العنب الرائع، كما إنه يتيمز بكثير من الفوائد التي تعزز من صحة القلب والمخ والبشرة أيضًا، كما إنه يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تجعله مشروب يساعد على التخلص من السموم، فمنذ 6000 عام تم التعرف على العنب كقيمة علاجية لكثير من الأمراض وذلك كان بفضل المصريين، فهم أول من قدم استخدام العنب للعالم، فقد استغرق الأمر عقودًا من البحث من أجل تفهم ما الذي جعل العنب ومشتقاته بمثابة علاج طبيعي، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
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