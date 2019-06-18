الوقاية من سرطان الثدي.. تعرف على فوائد الفلافل

تعتبر الفلافل جيدة بشكل كبير من أجل بناء عظام قوية، والحفاظ عليها أيضًا في معدلات مثالية صحية، كما أن هذه الأخبار تعد جيدة بشكل كبير للنباتيين أيضًا!
قد يثير بداخلك اليوم العالمي للاحتفال بالطعمية بعضا من الأسئلة، هل فكرت ذات مرة في أصل كلمة "فلافل" أو "الطعمية"؟ لو نظرت في بعض الكتب المهتمة بتاريخ المطبخ المصري، ستجد بعض المعاني المتعلقة بهذه المصلحات، فكلمة فلافل مشتقة من فلفل أي المذاق الحار، وهو ما يميز "الطعمية المحشية"، أما بالنسبة لمصطلح طعمية فهو يرجع إلى اللهجة المصرية، حيث مشتقة من كلمة طعم، ولكن توجد بعض الروايات المختلفة التي تقول إن أصل التسمية هو اللغة القبطية، حيث تعني كثير الفول، ورواية أخرى تقول إنها تعود إلى اللغة الآرامية أي "الشيء المستدير".
تعتبر الطعمية -وهي طعام الشارع الدارج- من أكثر الأطعمة الرائعة، فعند السفر للبلاد الأخرى ستجد أنك تشعر بالحنين إلى تذوقها مرة أخرى، على الرغم من وجود أنواع مختلفة في البلد المسافر إليها ولكن طعام المصريين دائمًا مختلف في كل شيء، وستجدهم يبتكرون في شكلها باستمرار على حسب المواسم، فالشكل المستدير هو الدارج،
تعتبر الطعمية -وهي طعام الشارع الدارج- من أكثر الأطعمة الرائعة، فعند السفر للبلاد الأخرى ستجد أنك تشعر بالحنين إلى تذوقها مرة أخرى، على الرغم من وجود أنواع مختلفة في البلد المسافر إليها ولكن طعام المصريين دائمًا مختلف في كل شيء، وستجدهم يبتكرون في شكلها باستمرار على حسب المواسم، فالشكل المستدير هو الدارج، ولكن في رمضان قامت بعض المحلات بالتغيير في شكلها على هيئة صوابع، وذلك نقلًا عن "drhealthbenefits".
فوائد الفلافل السحرية؟
كل يوم في الصباح يتناول ملايين الأشخاص الفلافل في الشرق الأوسط، دون العلم بفوائدها الصحية، لو نظرت في مكوناتها ستعلم السر، ما يلي بعض من الفوائد الرائعة للطعمية، والتي ستجعلك تتناولها باستمرار دون ملل أو تغيير:
1-غنية بالألياف الغذائية والبروتين
مثل البقوليات الأخرى كالعدس والفاصوليا، تعتبر الفلافل غنية بكميات كبيرة من البروتين والألياف الغذائية التي تتميز بقيمة عالية من العناصر الغذائية المهمة للجسم، إضافة إلى وجود البروتين، فكل منها لديه فوائد صحية متعددة بما في ذلك الحفاظ على صحة القلب، وإصلاح ونمو العضلات، إضافة إلى إدارة الوزن، والمساعدة في تسهيل عملية الهضم.
2-غنية بالمعادن والفيتامينات
تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات التي تعد بمنزلة عناصر حيوية من أجل وظائف الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B، والمغنسيوم.
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3-جيدة لصحة العينين
نظرًا لأنها تحتوي على كميات معقولة من فيتامين A، فهي تعتبر مصدرا جيدا للحفاظ على عينك من المشكلات الصحية التي تواجهها، حيث يعتبر هذا الفيتامين مصدرا غنيا بكل ما تحتاجه العينان من أجل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، كما أنه يساعد إذا كنت تعاني من ضعف النظر.
4-الحفاظ على صحة العظام
بما أنها غنية بالكالسيوم، فتعتبر الفلافل جيدة بشكل كبير من أجل بناء عظام قوية، والحفاظ عليها أيضًا في معدلات مثالية صحية، كما أن هذه الأخبار تعد جيدة بشكل كبير للنباتيين أيضًا، فالآن أنت تملك مصدرا نباتيا غنيا بالكالسيوم، فالكالسيوم يعتبر من المعادن المهمة في الحماية من السرطان ومرض السكري إضافة إلى ضغط الدم المرتفع.
5-دورة دموية صحية
نظرًا لأنها مصدر غني بالحديد، فهي تساعد بشكل فعال في الحصول على دورة دموية جيدة، وبالطبع ستعود بالنفع والوقاية من الأمراض المتعلقة بالدم، فهي تتميز بمذاق رائع، إلى جانب أنها تعتبر كـ"اسناك صحي".
6-تزيد من مناعة جسمك
الفلافل تتميز بوجود الزنك، وبالتالي فإنها جيدة بشكل كبير لزيادة مناعتنا، والتعزيز أيضًا من الجهاز المناعي، فالطعمية أصبحت الآن "اسناك صحيا" بجانب الخضراوات والفواكه، هذه المعلومات والفوائد ستقلب موازين الأنظمة الغذائية بالكامل.
7-خالية من السكريات
تحتوي على الدهون الصحية التي يحتاجها جسمك، وبالتالي لا تشعر بالخوف بشأن الدهون السيئة التي تزيد من وزنك، فهي مصدر آمن تمامًا.
8-الوقاية من سرطان الثدي
بالنسبة للنساء والفتيات فإن سرطان الثدي هو أكثر ما يهدد حياتهن باعتباره مرضا مميتا، والآن أنت لست بحاجة للقلق، بما أن الطعمية تحتوي على حمص، فذلك يساعد بفاعلية في الوقاية من تكون خلايا سرطانية في الثدي، إضافة إلى ذلك فإنها تحمي من هشاشة العظام.
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