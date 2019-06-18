الوقاية من سرطان الثدي.. تعرف على فوائد الفلافل

تعتبر الفلافل جيدة بشكل كبير من أجل بناء عظام قوية، والحفاظ عليها أيضًا في معدلات مثالية صحية، كما أن هذه الأخبار تعد جيدة بشكل كبير للنباتيين أيضًا!

تحرير:إسراء سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

فوائد الطعمية

قد يثير بداخلك اليوم العالمي للاحتفال بالطعمية بعضا من الأسئلة، هل فكرت ذات مرة في أصل كلمة "فلافل" أو "الطعمية"؟ لو نظرت في بعض الكتب المهتمة بتاريخ المطبخ المصري، ستجد بعض المعاني المتعلقة بهذه المصلحات، فكلمة فلافل مشتقة من فلفل أي المذاق الحار، وهو ما يميز "الطعمية المحشية"، أما بالنسبة لمصطلح طعمية فهو يرجع إلى اللهجة المصرية، حيث مشتقة من كلمة طعم، ولكن توجد بعض الروايات المختلفة التي تقول إن أصل التسمية هو اللغة القبطية، حيث تعني كثير الفول، ورواية أخرى تقول إنها تعود إلى اللغة الآرامية أي "الشيء المستدير".

تعتبر الطعمية -وهي طعام الشارع الدارج- من أكثر الأطعمة الرائعة، فعند السفر للبلاد الأخرى ستجد أنك تشعر بالحنين إلى تذوقها مرة أخرى، على الرغم من وجود أنواع مختلفة في البلد المسافر إليها ولكن طعام المصريين دائمًا مختلف في كل شيء، وستجدهم يبتكرون في شكلها باستمرار على حسب المواسم، فالشكل المستدير هو الدارج،