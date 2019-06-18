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«الوزارات الشاغرة» تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

هناك مقترحات داخل البرلمان العراقي تطالب باستضافة الحكومة لسؤالها عن أمور عدة، منها عدم اكتمال "الكابينة الحكومية"، وكذلك فيما يتعلق بالنواحي الخدمية، ومكافحة الفساد.
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي
رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي
7 أشهر هو عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، ورغم أن تلك الحكومة جاءت بعد مخاض عسير إلا أن حقائبها الوزارية لم تكتمل بعد، فلا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. فنتيجة استمرار الخلافات وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية الشاغرة، فضلا عن تدخلات خارجية تعوق الانتهاء من هذا الملف، أخفقت الحكومة والبرلمان في حسمه مما تسبب حتى الآن بشغور اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الداخلية والدفاع.
لا يقتصر الأمر على شغور تلك الحقائب فقط، حيث تواجه حكومة عبد المهدي مشكلة أخرى وهي تصاعد أزمة امدادات الكهرباء في العراق وبخاصة في محافظات جنوب العراق وهو ما يهدد بقاء الحكومة. فقد تصاعدت المطالبات بإسقاط الحكومة في الأوساط السياسية والبرلمانية، إذ أعلن تحالف "الإصلاح والإعمار" الذي يقوده رئيس تيار
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اجتماع مجلس الوزراء السعودى

السعودية تدعو لحماية حركة الملاحة بـ«إجراءات حازمة»

دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". واستنكر المجلس، في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان".
صحف-سعودية (2)

الصحف السعودية: عد تنازلي في إيران والعالم ينتفض

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على توجه إيران إلى تخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي، ومصرع خبراء إيرانيين خلال عملهم مع الحوثيين في اليمن وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "9 أيام تفصل إيران عن تخطي حد اليورانيوم" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن دعت أمس، المجتمع الدولي إلى مواجهة "الابتزاز النووي" الإيراني ومواجهة تراجع طهران عن تعهداتها بهذا الخصوص بمزيد من الضغوط.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تبتز شركاءها بتخصيب اليورانيوم

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الابتزاز الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم، وسلطت الضوء على مقتل خبراء إيرانيين في اليمن، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت أن إيران أعلنت أمس، أنها رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف، وستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها خلال 10 أيام، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
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سجن

الكشف عن وجود «سجناء فضائيين» في العراق

أزمة جديدة أثيرت في العراق، تشير إلى شبهات فساد داخل السجون، بإهدار مبالغ مالية طائلة على "سجناء فضائيين"،، إذ طالب رئيس تحالف "سائرون" البرلماني النائب برهان المعموري، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة، لبحث عقود الإطعام في السجون، والتي تكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات شهريا، مشيرا إلى أن " هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وأنها تضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح"، بحسب بيان نشرته شبكة "السومرية" عن المعموري، ونقلته وكالة سبوتنيك،
حرائق في العراق

نيران مجهولة تشعل العراق.. وتكرار مسلسل النزوح

في الوقت الذي تحاول فيه سلطات العراق إعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم "داعش"، جاءت حرائق مجهولة المصدر لتفاقم من الأوضاع في المدينة التي خلف فيها التنظيم الإرهابي الكثير من الدمار، فلا تزال الأنقاض تملأ الشوارع حتى الآن. فخلال اليومين الماضيين انتشرت نيران بسرعة كبيرة في مزارع القمح والشعير في قضاء سنجار غرب الموصل بعدما أضرم مسلحون مجهولون النيران فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وانتشرت النيران بمناطق وقرى عديدة في القضاء، ووصلت إلى منازل المزارعين.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

نيوزيلندا تعلن سحب قواتها من العراق يونيو 2020

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" عزمها سحب قوات بلادها من العراق بحلول يونيو 2020، لتنهي بذلك مهمة مساعدة تدريب قوات الدفاع العراقية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأوضحت أرديرن، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الإثنين، أنه "على مدى الـ 12 شهرا القادمة ستكون نيوزيلندا قادرة على إنهاء هذا الالتزام وإتمامه"، مضيفة أن عدد القوات سيخفض إلى 75 كحد أقصى بحلول يوليو المقبل، وإلى 45 اعتبارا من يناير القادم ، قبل أن تنتهي المهمة بحلول يونيو 2020.
مظاهرات في العراق

نقص الطاقة والسياحة.. العراق يعاني عقوبات إيران

لم تكن الضربات الاقتصادية التي حاولت الإدارة الأمريكية توجيهها إلى إيران، على خلفية أنشطتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط، تؤثر فقط في النطاق الذي حدده البيت الأبيض قبل البدء في هذه الإستراتيجية الضخمة التي تهدف لإنهاء تلك التهديدات الإيرانية. وكانت العراق على رأس البلدان التتي تضررت اقتصاديًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك التي استهدفت قطاعات النفط والسفر، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان بعض المدن العراقية مصادر دخولها الاقتصادية، والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على العلاقات بين البلدين.
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