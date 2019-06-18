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عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تحرير:كريم محجوب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
الكاتب المسرحي لينين الرملي
الكاتب المسرحي لينين الرملي
يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية، اليومية، المتنوعة، التي تتناول المشاكل المجتمعية الراهنة في إطار كوميدي، فضلًا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال، وتأتي الأسعار متفاوتة، حيث تبدأ بسعر 20 جنيها للعرض. وهذه مواعيد، وأماكن، وأسعار، عروض اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وتبدأ بمسرحية "الحادثة" حيث تقدم على خشبة مسرح الغد بمنطقة العجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
عرض "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن إخراج عمرو حسان، من بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، فتحى الجارحى، بسعر حضور 30 جنيها. وعلى خشبة مسرح بيت السحيمي يعرض أوبريت "ست الدنيا" لفرقة الشمس، في السابعة والنصف مساءً ومن المقرر أن تستمر عروضها حتى الخميس 20 يونيو الجاري. عرض
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وزيرة الثقافة تعزف في حفل فني بجامعة المنيا (1)

وزيرة الثقافة تعزف في حفل إحياء رحلة العائلة المقدسة

يقام مساء يوم الإثنين المقبل، حفل تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، الذي تقيمه جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى "نهرا"، بمسرح مركز "المنارة" للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وعدد من القيادات والوزراء والمسئولين، ويشهد الحفل إلقاء كلمات لعدد من الحضور، وأيضًا عرض "أوبرا مصر الطريق".
الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

«القومي للترجمة» يطلق جائزة الترجمة عن الصينية

‎قرر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، إطلاق أول جائزة للترجمة عن اللغة الصينية، بالتعاون مع المركز الثقافى الصينى بالقاهرة. وأكد مغيث أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي "المركز" إلى خلق جيل جديد من شباب المترجمين، مشيرا إلى أن "القومي للترجمة" رأى ضرورة إطلاق هذه الجائزة تشجيعا للشباب على الترجمة عن الصينية، التي لا تزال الترجمة عنها محدودة حتى الآن، مقارنة بالترجمة إلى اللغات الأخرى. وأضاف مغيث أن هذه الجائزة تم الإعداد لها على مدار شهور مضت، قبل الكشف عنها.
ثورة-1919 (14)

بحضور وزراء.. عرض صور نادرة لثورة 1919 في معهد جوته

يستضيف معهد جوته، الخميس المقبل، حفل إصدار ومناقشة كتاب "الثورة الأم" للمؤلف شريف عارف، بحضور وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، ووزير السياحة السابق منير فخري عبد النور. وأوضح المعهد، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن الفعالية تأتي بمناسبة مرور مئة عام على اندلاع ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني، حيث سيتم عرض فيلم وثائقي عن الثورة بعد مناقشة الكتاب، وتلحق بهما ندوة تناقش الفيلم والمجلد، تديرها الكاتبة أمانى القصاص.
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مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم بأسعار تبدأ من20 جنيها

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج، بوزارة الثقافة، العديد من العروض المسرحية اليومية، المتنوعة، وبأسعار متفاوتة، وهذه هي أماكن ومواعيد وأسعار عروض اليوم ، وتبدأ بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر «20، 30، 50، 100» والعرض من إخراج سيد خاطر، وتأليف سيد إبراهيم-سيد خاطر، ومن بطولة «جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس» وعلى مسرح القاهرة للعرائس نلتقي في السادسة والنصف بعرض الأطفال الشيق "محطة مصر" بأسعار حضور« 25، 35» جنيها.
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عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
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السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.
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لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".
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