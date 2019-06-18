عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تحرير:كريم محجوب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

الكاتب المسرحي لينين الرملي

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية، اليومية، المتنوعة، التي تتناول المشاكل المجتمعية الراهنة في إطار كوميدي، فضلًا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال، وتأتي الأسعار متفاوتة، حيث تبدأ بسعر 20 جنيها للعرض. وهذه مواعيد، وأماكن، وأسعار، عروض اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وتبدأ بمسرحية "الحادثة" حيث تقدم على خشبة مسرح الغد بمنطقة العجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

عرض "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن إخراج عمرو حسان، من بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، فتحى الجارحى، بسعر حضور 30 جنيها. وعلى خشبة مسرح بيت السحيمي يعرض أوبريت "ست الدنيا" لفرقة الشمس، في السابعة والنصف مساءً ومن المقرر أن تستمر عروضها حتى الخميس 20 يونيو الجاري. عرض