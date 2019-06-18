إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

تحرير:هيثم بطاح ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.

على الفور، انتقل العميد أحمد صبيح وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة أجرة على الطريق، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة. وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها العام