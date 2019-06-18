محمد صلاح= ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

منتخب مصر

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 يونيو المقبل، وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تتفوق مصر أيضًا، حيث تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77,3 مليون يورو بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196,2 مليون يورو قيمة المنتخب الوطني، ويتواجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم المليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، سيدريك باكومبو، والذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.

أما ثاني أعلى اللاعبين قيمة هو جناح أندرلخت البلجيكي يانيك بولاسي بقيمة 11 مليون يورو، ومن ثم مهاجم ميدلزبره الإنجليزي بريت أسومبالونجا والذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو. وتبلغ قيمة مدافع جالاطاسراي التركي كريستيان لوينداما 7,5 ملايين يورو، مقابل 7 ملايين يورو لظهير وست هام الأيسر أرثر موساكو. ومن جانب