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13 قتيلا و200 مصاب حصيلة ضحايا «زلزال الصين»

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
زلزال الصين
زلزال الصين
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، مساء أمس الإثنين، إلى 13 قتيلا (بينهم 6 سيدات) و200 مصاب. وحسب السلطات الصينينة، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضا في تضرر نحو 103771 شخصا و10 آلاف منزل، إلى جانب التأثير على إمدادات الكهرباء وشبكة النقل والاتصالات في المقاطعة. وأطلقت وزارة إدارة الطوارئ الصينية الاستجابة لحالات الطوارئ، وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير الدعم في أعمال الإنقاذ وتخفيف الكوارث.
كما بعثت الوزارة أيضا 63 سيارة إطفاء لتنفيذ عمليات الإغاثة، فيما تم كذلك إرسال مواد إغاثية تتضمن 5000 خيمة و10 آلاف سرير و20 ألف لحاف إلى المناطق المنكوب بالزلزال. كان مركز شبكات رصد الزلازل الصيني أعلن رصد أكثر من 15 هزة ارتدادية بقوة تتجاوز الثلاث درجات منذ وقوع الزلزال مساء أمس /الاثنين/. يُشار إلى
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مقتل وإصابة 21 شخصًا في زلزال بالصين

أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوى ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد. ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالى 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان. وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها فى وقت لاحق.
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