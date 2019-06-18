جريمة

وفاة شخص «مجهول» بجوار شباك خدمة المواطنين في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لفظ مواطن مجهول الهوية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له وليس معه ما يفيد تحقيق شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ الإجراءات. تبين من التحريات الأولية، أن هذا الشخص كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس المدينة منذ عدة أيام ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، ولا يوجد معه أي إثبات شخصية لمعرفة هويته. وكلفت إدارة البحث
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احذروا البويات.. مداهمة مصنع لإنتاج دهانات «مضروبة»

معلومات عن طرح كميات كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق دفعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، لتتبع المعلومات والتأكد من صحتها، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بويات بدائرة قسم شرطة الخليفة "بدون ترخيص" وبمداهمة المكان تم ضبط كميات كبيرة من البويات والدهانات منتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالقبض على المدير المسئول أقر بنشاط المصنع وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح.
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تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

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صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
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حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

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قهوجى يمزق طليقته في قليوب: «مش عايزة ترجعلي»

تعدى قهوجى على طليقته بمطواة في قليوب، اليوم السبت، فأصابها بإصابات خطيرة لرفضها الرجوع إليه بعد تطليقها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة قليوب من المستشفى التخصصى، بوصول "شيماء.س.ا 27 عامًا"، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، مصابة بجرحين قطعيين بالرقبة، وتم حجزها للعلاج، ولا يمكن استجوابها لخطورة حالتها. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم للتعامل مع البلاغ وكشف الملابسات.
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إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
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زواج ومنوِّم وطرحة.. تفاصيل قتل ابنة والدها في بهتيم

ضاقت عليها الأرض بما رحبت وسيطر الشيطان على عقلها فسول لها فكرة جهنمية للتخلص من والدها تاجر الأراضى، ضاربة بكل الأعراف والمعانى الإنسانية والأديان السماوية عرض الحائط، بعد أن حول حياتها لجحيم، وكثرة معايرته لها وإجبارها على الزواج من رجل يكبرها بخمسة عشر عامًا، فاختارت طريقة وحيدة لإنهاء مأساتها واختمرت برأسها فكرة لقتله نفذتها صباح أمس الخميس، وقامت بإخفاء أدوات جريمتها ظنا منها أنها ستفلت من عدالة السماء، لكن القدر كان لها بالمرصاد وحدثت مفاجأة لم تكن تتوقعها.
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عاطل يعتدي على حماه ونجليه بمطواة: «عاوز أشوف بنتي»

لم يدر عاطل أن محاولته لرؤية طفلته بمنزل أسرة طليقته ستنتهي بمحضر في قسم الشرطة صباح أول أيام عبد الفطار المبارك، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينه وووالد طليقته ونجليه، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة الطرف الثاني، وتبلغ لمأمور قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة "أم بيومي"، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين حدوثها بين "م. ح. م" 24 سنة، وطرف ثان "غ. ع. س" 59 عامًا، ونجليه "ا.غ.ع" 25 سنة، و"م. غ. ع" 33 سنة، نجارين مسلح.
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