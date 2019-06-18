وفاة شخص «مجهول» بجوار شباك خدمة المواطنين في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

صورة أرشيفية

لفظ مواطن مجهول الهوية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له وليس معه ما يفيد تحقيق شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ الإجراءات. تبين من التحريات الأولية، أن هذا الشخص كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس المدينة منذ عدة أيام ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، ولا يوجد معه أي إثبات شخصية لمعرفة هويته. وكلفت إدارة البحث