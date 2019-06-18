المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية لمطلعَ العام الجاري، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط «أحمد.ص.ع» عاطل، في العقد الثالث من العمر، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بحوزته كمية من نبات «البانجو»