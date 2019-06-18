جريمة

المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
تعود تفاصيل القضية لمطلعَ العام الجاري، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط «أحمد.ص.ع» عاطل، في العقد الثالث من العمر، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بحوزته كمية من نبات «البانجو»
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ضبط-مسئول-عن-مصنع-بويات (2)

احذروا البويات.. مداهمة مصنع لإنتاج دهانات «مضروبة»

معلومات عن طرح كميات كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق دفعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، لتتبع المعلومات والتأكد من صحتها، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بويات بدائرة قسم شرطة الخليفة "بدون ترخيص" وبمداهمة المكان تم ضبط كميات كبيرة من البويات والدهانات منتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالقبض على المدير المسئول أقر بنشاط المصنع وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح.
سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
سيدة-حزينة

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

سجن 58 متهما في مشاجرة «بعلل» و«الجيزاوي» بالشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، الستار على قضية ثأر بين عائلتي «بعلل» و«الجيزاوي»، جرت رحاها بقرية «العدلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وراح ضحيتها 4 قتلى وعدد من المصابين. وقضت المحكمة بمعاقبة 58 متهمًا وبرأت 31 آخرين، بينما تراوحت عقوبة المدانين ما بين المشدد 7 سنوات لأربعة منهم، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن سنة واحدة لباقي الذين ثبتت إدانتهم في القضية.
محكمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
سجن

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
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