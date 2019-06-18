رياضة

ماني: سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
ساديو ماني
ساديو ماني
يؤمن ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، بقدرته على أن يكون أفضل في الموسم المقبل (2019-2020)، بعد أن كان الموسم الماضي (2018-2019) الأفضل تهديفيا له بالوصول للهدف 26 في جميع المسابقات، وساهم ماني في تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير، وإنهاء الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة، وقال ساديو ماني صاحب الـ27 عامًا، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "لأكون صريحا، أظن أنني تطورت كثيرا في إنهاء الهجمات. في كل موسم أتطور، وسأظل أعمل بقوة أكبر حتى أتطور أكثر".
ليفربول أنهى الموسم بدون هزيمة على أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري الأبطال، وهو ما حرص ساديو ماني على توضيح دور الجماهير في تحقيقه.  وأضاف صاحب الرقم 10: "جماهير ليفربول لعبت دورا كبيرا هذا الموسم. كانت هناك العديد من المباريات الصعبة، وهم دائما كانوا هنا. أطالبهم بالاستمرار
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اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".
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تعرف على سعر هاتف صلاح الجديد المطلي بالذهب (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتفا "آى فون" مطليا بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثانية، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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شركة عالمية تهدي صلاح موبايل مطلي بالذهب عيار 24 (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتف آى فون مطلي بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، معل نادي أتلتيتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثاينة، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.
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