ماني: سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

ساديو ماني

يؤمن ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، بقدرته على أن يكون أفضل في الموسم المقبل (2019-2020)، بعد أن كان الموسم الماضي (2018-2019) الأفضل تهديفيا له بالوصول للهدف 26 في جميع المسابقات، وساهم ماني في تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير، وإنهاء الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة، وقال ساديو ماني صاحب الـ27 عامًا، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "لأكون صريحا، أظن أنني تطورت كثيرا في إنهاء الهجمات. في كل موسم أتطور، وسأظل أعمل بقوة أكبر حتى أتطور أكثر".

ليفربول أنهى الموسم بدون هزيمة على أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري الأبطال، وهو ما حرص ساديو ماني على توضيح دور الجماهير في تحقيقه. وأضاف صاحب الرقم 10: "جماهير ليفربول لعبت دورا كبيرا هذا الموسم. كانت هناك العديد من المباريات الصعبة، وهم دائما كانوا هنا. أطالبهم بالاستمرار