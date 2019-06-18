من غير موظفين يا شربيني.. ماهي فروع البنوك المميكنة؟

تتطلب الفروع الإلكترونية، بنية تكنولوجية قوية ومتطورة يجب تحديثها وتدعيمها بشكل دوري، وتقدم أحدث الخدمات المصرفية بأحدث الأساليب الإلكترونية عالميا.

تحرير:أمل نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

بدأت مصر في الدخول لعصر البنوك الإلكترونية منذ 5 أشهر مضت، بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء بشكل إلكتروني ميسر توفيرا للوقت والمجهود، ودون الحاجة للتعامل مع العنصر البشري. وتستهدف البنوك الإلكترونية شريحة العملاء الذين يميلون إلى استخدام التكنولوجيا حيث يندرج 60% من سكان مصر تحت سن 30 عاما وهى أعلى الفئات استخداما للوسائل التكنولوجية الحديثة. وتمتد ساعات العمل بالفروع الإلكترونية لفترات أطول بما يتيح التيسير على العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية.

وفي التاسع من يناير الماضي، أطلق البنك الأهلى المصري، المرحلة الأولى من الفروع للخدمة الإلكترونية Electronic Service Branch والتى يسعى البنك من خلالها إلى إتاحة تجربة جديدة فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء. ماهي الفروع الإلكترونية؟ تعمل الفروع الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات المصرفية للعميل

وفي التاسع من يناير الماضي، أطلق البنك الأهلى المصري، المرحلة الأولى من الفروع للخدمة الإلكترونية Electronic Service Branch والتى يسعى البنك من خلالها إلى إتاحة تجربة جديدة فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.

ماهي الفروع الإلكترونية؟

تعمل الفروع الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات المصرفية للعميل بشكل إلكتروني دون وجود موظفين وإنما فقط ممثلين لخدمة العملاء على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب بهدف تقديم المعلومات المصرفية التى سيحتاجها العملاء وإرشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية.

وهو ما يحتاج من البنوك تزويد هذه الفروع ببنية تكنولوجية كاملة وحديثة وعدد من الشاشات الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي.

وتتيح الفروع الإلكترونية مساعدة مسؤول خدمة العملاء عبر خاصية الفيديو كونفرنس، أو فيديو كول لتقديم كافة المساعدات في حال طلب العميل المساعدة أثناء تنفيذ العملية المصرفية.

وتعمل الفروع الإلكترونية على مدار الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء.

اقرأ أيضا: أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك



كيف يمكن للعميل استخدام الفروع الإلكترونية؟

يستخدم العميل، ماكينة متصلة بالإنترنت المرتبط بسيستم البنك ثم يختار الخدمة المصرفية المطلوبة من على الشاشة ويبدأ اتباع تنفيذ الخطوات حتى الانتهاء من تنفيذ الخدمة.

ويمكن للعميل إذا واجه أي مشكلة في طلب التواصل مع موظفي خدمة العملاء عبر تقنية " الفيديو كول" .

الفرق بين الفروع الإلكترونية والفروع العادية للبنوك:

أولا: تتزود الفروع الإلكترونية بعدد من ماكينات الصراف الآلي وشاشات كمبيوتر لإجراء العميل خدماته المصرفية على حسابه بنفسه.

ثانيا: تقدم البنوك الإلكترونية كافة الخدمات المصرفية المتاحة بالفروع العادية مثل فتح حساب توفير أو إصدار دفتر شيكات أو تحويل رصيد أو الاستعلام عن الرصيد أو خدمة السحب والإيداع.

ثالثا: تقدم الفروع الإلكترونية العديد من الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء لأول مرة في السوق المصرفية مثل خدمة الــE-form والتي تمكن العميل من تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية مثل الاشتراك في خدمات الأهلى نت- فون كاش – NBE Pay وربط الشهادات واستمارات تعديل البيانات.

رابعا: الحصول على كشف حساب معتمد وبطاقات مسبقة الدفع.

خامسا: الفروع الإلكترونية مزودة بخدمة الفيديو كول للاتصال بموظفي خدمة العملاء في حالة مواجهة أي مشكلة أو تعثر في استخدام الخدمة.

سادسا: توفر الفروع الإلكترونية ماكينات الصراف التفاعلي "ITM"، حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدي بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات الـ "ATM" التقليدية، وإمكانية إيداع الشيكات المسحوبة على البنك.

اقرأ أيضا: تصل لـ500 ألف جنيه.. تفاصيل قروض المعاشات في البنوك

فروع البنك الأهلي المميكنة:

يقدم البنك الأهلي خدمة البنك الإلكتروني بأربعة فروع وهي:

1- فرع سيتى ستارز مدينة نصر.

2- فرع المركز التجارى Point 90 بالتجمع الخامس.

3- فرع مول العرب بالسادس من أكتوبر.

4- فرع سيتى سنتر بالإسكندرية.