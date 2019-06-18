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من غير موظفين يا شربيني.. ماهي فروع البنوك المميكنة؟

تتطلب الفروع الإلكترونية، بنية تكنولوجية قوية ومتطورة يجب تحديثها وتدعيمها بشكل دوري، وتقدم أحدث الخدمات المصرفية بأحدث الأساليب الإلكترونية عالميا.
تحرير:أمل نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
بنك..أرشيفية
بنك..أرشيفية
بدأت مصر في الدخول لعصر البنوك الإلكترونية منذ 5 أشهر مضت، بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء بشكل إلكتروني ميسر توفيرا للوقت والمجهود، ودون الحاجة للتعامل مع العنصر البشري. وتستهدف البنوك الإلكترونية شريحة العملاء الذين يميلون إلى استخدام التكنولوجيا حيث يندرج 60% من سكان مصر تحت سن 30 عاما وهى أعلى الفئات استخداما للوسائل التكنولوجية الحديثة. وتمتد ساعات العمل بالفروع الإلكترونية لفترات أطول بما يتيح التيسير على العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية.
وفي التاسع من يناير الماضي، أطلق البنك الأهلى المصري، المرحلة الأولى من الفروع للخدمة الإلكترونية Electronic Service Branch والتى يسعى البنك من خلالها إلى إتاحة تجربة جديدة فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء. ماهي الفروع الإلكترونية؟  تعمل الفروع الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات المصرفية للعميل
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 7 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ليصل إلى مستوى 1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
المهندس ياسر شاكر رئيس أورنج مصر

تعرف على مفاجآت اورنچ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كرة القدم الأهم في القارة السمراء في ظل مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، أعلنت اورنچ مصر مساهمتها في تعزيز الأجواء الاحتفالية من خلال فعاليات خاصة تقيمها في مناطق تواجد المشجعين في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وهي المحافظات المستضيفة للبطولة. وتتضمن فعاليات اورنچ داخل مصر العديد من الأنشطة الحصرية في الملاعب من خلال تأسيس والإشراف على منصة للتصوير في محيط الاستادات في كل مباراة بحيث يمكن للمشجعين الاشتراك في مسابقة يومية لـ "أفضل مشجع في المباراة" عن طريق التقاط صور شخصية لهم.
دولارات

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع 3 قروش ليسجل 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقة «الشورت سيلنج»

في إطار العمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية قرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -والمعروفة ب "الشورت سيلنج " - لكل من: - هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية - التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية - العربى الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
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الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل 16.80 جنيه

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ تراجع الدولار منذ بداية العام الجاري أكثر 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.
دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
صرف-معاشات

تصل لـ500 ألف جنيه.. تفاصيل قروض المعاشات في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات لهم، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو قروضا شخصية، وتتميز بعض البنوك بتقديم مجموعة من التمويلات والقروض الخاصة بأصحاب المعاشات، بهدف مساعدتهم في الحصول على معيشة أقل بعد التقاعد، أو توفير تمويلات لهم لتنفيذ مشروعات أو مساعدتهم في تجهيز وزواج الأبناء، وغيرها، وذلك بفائدة منخفضة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وعادة ما تكون الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على مثل هذه القروض والتمويلات ثابتة في كل البنوك.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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