حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 25 مارس عام 2014، عندما تلقى تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كل من: «محمد.ف.ن.ع» و«محمد.ص.ع.ال» و«محمد.ج.إ.ال» جميعهم عاطلين، في التاسعة عشر من عمرهم، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ على خلفية