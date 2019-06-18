رياضة

أليسون بيكر: فان ديك عملاق.. وليفربول هو الأفضل

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
وصف أليسون بيكر، حارس مرمى المنتخب البرازيلي ونادي ليفربول الإنجليزي، زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، بالمدافع الخاص والمميز، وهو ما يُعزز اعتقاد حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه صاحب إمكانيات خاصة، وأوضح أليسون الدور الذي قام به فان ديك طوال الموسم قائلا للموقع الرسمي لناديه: "إنه يمنح ثقة كبيرة للفريق وجميع اللاعبين، وعندما يكون لديك لاعب عملاق مثله فهو يُخيف المنافسين، بالنسبة لي فهو لاعب مميز، ولدينا مدافعون عظماء في الفريق، جويل ماتيب، جو جوميز وديان لوفرين، والجميع قام بعمل رائع طوال الموسم ولكن فيرجيل لديه شيء مميز".
كما أوضح أليسون صاحب الـ26 عامًا كيف كان الموسم الأول له ناجحًا مع الريدز، حيث شرح كيف كانت الروح جماعية سواء داخل أو خارج الملعب، وقال: "لقد كان موسمًا رائعًا وبه لحظات عظيمة، وليفربول هو النادي الأفضل، وسعيد بنجاح توقعاتي وبالتأكيد أنا سعيد بالوجود هنا بين لاعبين كبار، ومتحمس للغاية كل يوم للوجود
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اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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روبرتسون: هذا اللاعب لا غنى عنه في ليفربول

أوضح أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، أنه لا يزال لديه رغبة قوية في التحسن والتطور، حيث يسعى في الموسم القادم لتكرار الأداء الاستثنائي الذي ظهر به في الموسم المنصرم، وقال روبرتسون للموقع الرسمي لناديه: "أعتقد أنني قدمت موسمًا جيدًا، ولكن سيظل دائمًا هناك مجال للتحسن أكثر. أبدًا لن أقوم بالثناء على نفسي، وهذه هي فلسفتي وطريقتي. حتى عندما ألعب مباراة جيدة، دائمًا أفكر في تقديم الأفضل من ذلك. أعتقد أنني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسم المنصرم، ولكن ما زال بإمكاني أن أصبح لاعبًا أفضل، وأتمنى أن يتطور أدائي بشكل أكبر في المواسم القادمة".
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روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.
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بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول

أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.
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فان دايك: فخور بارتداء قميص ليفربول كل يوم

يستعد الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، وتحدث فان دايك، لموقع ليفربول في معسكر ماربيلا، عن المباراة قائلآ: "لقد عملنا بجد هذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا وسنرى ماذا سيحدث في النهاية، ويتواجد مع الفريق العديد من القادة الدوليين. عليهم أن يقودوا بعضهم البعض، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء. أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مميزة. نأمل أن نبقى معاً لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى على الأقل وأن نحقق الكثير من الأشياء سويًا".
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