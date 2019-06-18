أليسون بيكر: فان ديك عملاق.. وليفربول هو الأفضل

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

أليسون بيكر

وصف أليسون بيكر، حارس مرمى المنتخب البرازيلي ونادي ليفربول الإنجليزي، زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، بالمدافع الخاص والمميز، وهو ما يُعزز اعتقاد حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه صاحب إمكانيات خاصة، وأوضح أليسون الدور الذي قام به فان ديك طوال الموسم قائلا للموقع الرسمي لناديه: "إنه يمنح ثقة كبيرة للفريق وجميع اللاعبين، وعندما يكون لديك لاعب عملاق مثله فهو يُخيف المنافسين، بالنسبة لي فهو لاعب مميز، ولدينا مدافعون عظماء في الفريق، جويل ماتيب، جو جوميز وديان لوفرين، والجميع قام بعمل رائع طوال الموسم ولكن فيرجيل لديه شيء مميز".

كما أوضح أليسون صاحب الـ26 عامًا كيف كان الموسم الأول له ناجحًا مع الريدز، حيث شرح كيف كانت الروح جماعية سواء داخل أو خارج الملعب، وقال: "لقد كان موسمًا رائعًا وبه لحظات عظيمة، وليفربول هو النادي الأفضل، وسعيد بنجاح توقعاتي وبالتأكيد أنا سعيد بالوجود هنا بين لاعبين كبار، ومتحمس للغاية كل يوم للوجود