الاتفاق على تمثيل دبلوماسي مصري «مقيم» في بيلاروسيا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

السيسي ورئيس بيلاروسيا - أرشيفية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لجمهورية بيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، وذلك بناء على طلب الجانب البيلاروسي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا. يذكر أن سفير مصر لدى روسيا يقوم في نفس الوقت بتمثيل مصر لدى بيلاروسيا.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، الإعلان المشترك لرئيس جمهورية مصر العربية ورئيس جمهورية بيلاروسيا. كما شهد الرئيسيان، توقيع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار ونظيره البيلاروسي وزير التجارة ومكافحة الاحتكار فلاديمير كالتوفتش، البرنامج الشامل لخارطة