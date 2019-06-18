جريمة

عقوبة و12 ميزة للملصق السحري بالسيارات.. تعرف عليها

وزارة الداخلية أعلنت أن هدفها من تعميم استخدامه هو تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين بتفعيل ذلك إلكترونيا
تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
نظام الملصق الإلكتروني
نظام الملصق الإلكتروني
ملصق سيارة صغير، يعد بمثابة مفتاح إلى قاعدة بيانات كاملة عن السيارة، يربطها بنظام المرور والمنظومة الأمنية على وجه العموم، ومن المقرر أن يتم تعميم استخدامه فى كل تعاملات السيارة، للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية، سواء فى الحصول على التراخيص أو توقيع الغرامات والمخالفات المرورية، إنه "الملصق الإلكتروني" ونوضح طبيعته ومميزاته فى النقاط التالية، بعد إعلان تطبيق وزارة الداخلية لتجربة تركيبه لكل المركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية المختلفة.
ما الملصق الإلكتروني؟ عبارة عن ملصق يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة إلكترونيا لتسهيل الاستعلام عنها بالحاسب الآلي. يلصق على الزجاج الأمامي ويتلف حال محاولة نزعه.  يتم تركيبه فى كل الوحدات المرورية.  الهدف منه هو الربط مع قاعدة بيانات السيارات. طريقة عمله  يتم التعامل معه
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محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفرييقة التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب، تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأثرية.
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ليلة دم.. شهود يروون مشاهد جريمة الرعب بالسلام (صور)

"محمد فاضل" شاب في مقتبل العمر، يعمل في مهن بسيطة مثل (جمع الكرتون، شيّال، الخُردة)، بسبب حظه القليل من التعليم؛ إذ لم يكمل تعليمه بعد انفصال والديه، وزواج كل منهما واستقلاله بحياته، بينما انتقل "محمد" وهو صغير في السن للعيش مع عمته بمساكن الإيواء بمنطقة النهضة في حي السلام.. تربّى مثل اليتيم بعد أن ترعرع بعيداً عن أبيه ووالدته، حظي بحب المقربين منه بسبب جدعنته وشهامته الملحوظة ودفاعه المتكرر عن الضعفاء، حتى أنه لقى حتفه وتم التمثيل بجثته (قُطعت أذنيه وقدميه) بسبب دفاعه عن سيدة قعيدة لا يعرفها.
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وداعا لسرقة السيارات.. بدأ تعميم الملصق الإلكترونى

طبقت وزارة الداخلية تجربة تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه-.. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، ليتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها.
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الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
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تنفيذ 109 إزالات تعد على أملاك الدولة وحرم النيل

شنت مديريات الأمن المختلفة حملات أمنية مكبرة على كل محافظات الجمهورية، بمعاونة الأجهزة الإدارية، وقوات الأمن المركزي وقوات الأمن، وذلك بهدف تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، واستردادها من أيدي مغتصبيها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون. وأسفرت جهود الحملة التي استمرت 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ 109 إزالات لحالات تعد متنوعة بمحافظات (الغربية، أسوان، كفر الشيخ، القليوبية، قنا، المنوفية، أسيوط، أسوان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل حالة على حدة.
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«المرور» تضبط 34 سائقا «مسطولا» في حملات على الطرق

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية برئاسة اللواء عصام الدين شادي؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، والعمل على تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية من بينها 2416 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" بعدد من الطرق السريعة والصحراوية.
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