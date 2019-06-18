عقوبة و12 ميزة للملصق السحري بالسيارات.. تعرف عليها

وزارة الداخلية أعلنت أن هدفها من تعميم استخدامه هو تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين بتفعيل ذلك إلكترونيا
ملصق سيارة صغير، يعد بمثابة مفتاح إلى قاعدة بيانات كاملة عن السيارة، يربطها بنظام المرور والمنظومة الأمنية على وجه العموم، ومن المقرر أن يتم تعميم استخدامه فى كل تعاملات السيارة، للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية، سواء فى الحصول على التراخيص أو توقيع الغرامات والمخالفات المرورية، إنه "الملصق الإلكتروني" ونوضح طبيعته ومميزاته فى النقاط التالية، بعد إعلان تطبيق وزارة الداخلية لتجربة تركيبه لكل المركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية المختلفة.
ما الملصق الإلكتروني؟
عبارة عن ملصق يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة إلكترونيا لتسهيل الاستعلام عنها بالحاسب الآلي.
يلصق على الزجاج الأمامي ويتلف حال محاولة نزعه.
يتم تركيبه فى كل الوحدات المرورية.
الهدف منه هو الربط مع قاعدة بيانات السيارات.
طريقة عمله
يتم التعامل معه
ما الملصق الإلكتروني؟
عبارة عن ملصق يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة إلكترونيا لتسهيل الاستعلام عنها بالحاسب الآلي.
يلصق على الزجاج الأمامي ويتلف حال محاولة نزعه.
يتم تركيبه فى كل الوحدات المرورية.
الهدف منه هو الربط مع قاعدة بيانات السيارات.
طريقة عمله
يتم التعامل معه من خلال ماسح ضوئى ذكي، وهو جهاز صغير يتم تمريره على الملصق فيكشف عن بيانات السيارة.
من خلال الملصق يتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم- مخالفة- رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
جزاءات عدم تفعيله
يسهل لرجال المرور التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه وحال الإخطار بضبط سيارة على هذا النحو يتم الإخطار بها لضبطها تنفيذا لقانون المرور.
ما مزاياه؟
التسهيل على جمهور المواطنين تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة (المرور على الطرق- الانتظار.. وغيرها) دون توقف.
يتيح لرجال الأمن التعرف على بيانات السيارة فى ثوان معدودة دون الرجوع إلى التعاملات التقليدية.
بمراجعته يحدد تصنيف المركبة (سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة) ويحدد مدى أحقيتها في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
يساعد في حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها.
يتيح وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيا.
يساعد فى التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا والمنتهية التراخيص.
يسهم فى تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية.
يرفع الملصق من معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها.
سيكون له دور فى إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
من خلاله يمكن ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية.
سيكون فعالا فى تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويسمح بالتعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
يستخدم بقانون ملزم
جدير بالذكر أن المادة 25 من قانون المرور الجديد نصت على أنه "يُصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه".
ويصرف الملصق الإلكتروني عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، بشرط استيفاء شروط تجديد الرخصة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، حيث يوجد به شريحة إلكترونية تظهر بياناتها -عن بعد- بواسطة الجهاز المسلم لضباط المرور "الريدر"، إذ تظهر الشريحة بيانات المركبة من سنة الصنع وماركة السيارة والطراز واللون ورقم الشاسيه والموتور واللوحة المعدنية.
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