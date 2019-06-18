عقوبة و12 ميزة للملصق السحري بالسيارات.. تعرف عليها

وزارة الداخلية أعلنت أن هدفها من تعميم استخدامه هو تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين بتفعيل ذلك إلكترونيا

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

نظام الملصق الإلكتروني

ملصق سيارة صغير، يعد بمثابة مفتاح إلى قاعدة بيانات كاملة عن السيارة، يربطها بنظام المرور والمنظومة الأمنية على وجه العموم، ومن المقرر أن يتم تعميم استخدامه فى كل تعاملات السيارة، للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية، سواء فى الحصول على التراخيص أو توقيع الغرامات والمخالفات المرورية، إنه "الملصق الإلكتروني" ونوضح طبيعته ومميزاته فى النقاط التالية، بعد إعلان تطبيق وزارة الداخلية لتجربة تركيبه لكل المركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية المختلفة.

ما الملصق الإلكتروني؟ عبارة عن ملصق يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة إلكترونيا لتسهيل الاستعلام عنها بالحاسب الآلي. يلصق على الزجاج الأمامي ويتلف حال محاولة نزعه. يتم تركيبه فى كل الوحدات المرورية. الهدف منه هو الربط مع قاعدة بيانات السيارات. طريقة عمله يتم التعامل معه