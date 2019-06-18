رياضة

آلان جيريس يتحدث عن صعوبات منتخب تونس في أمم إفريقيا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
منتخب تونس
منتخب تونس
تحدث آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عن الصعوبات التي سيواجهها فريقه في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال جيريس في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: «تحقيق الفوز في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى مصر لخوض البطولة يعد أمرًا إيجابيا للغاية على المستوى الذهني»، موضحًا: «واجهنا منتخب بوروندي وهو مثال للصعوبات التي سوف نواجهها في البطولة».
وتابع جيريس: «قدمنا مباراة مميزة أمام منتخب بوروندي، عززت ثقة اللاعبين في إمكانياتهم، ولهذا فنحن جاهزون لدخول غمار كاس أمم إفريقيا في أفضل الأحوال». وأضاف: «لقد منحنا فرصة لكل اللاعبين خلال المباريات الودية حتى نقف على جاهزيتهم والتي ستجعلنا نختار أفضل العناصر في المباراة الأولى ضد
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اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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زيمبابوي تواجه تنزانيا وديا استعدادا للفراعنة

يواجه منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية بينهما، بالمركز الأولمبى بالمعادي، استعدادا لمواجهة زيمبابوي ومنتخب مصر، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأوقعت قرعة البطولة منتخب زيمبابوي ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وأوغندا والكونغو.
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محمد عواد: الإسماعيلي رفض عروض رحيلي

تحدث محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الإسماعيلي، عن خوضه أول مران له مع الدراويش، بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة السعودي نهاية الموسم الجاري، كما تحدث أيضًا عن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال عواد في تصريحات هاتفية لبرنامج «العبها صح» صباح الأحد: «سأنتظم في التدريبات الجماعية مع فريقي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، وكانت هناك ظروف خاصة منعتني من المشاركة في مران أمس واعتذرت للجهاز الفني».
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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بوروندي: الأندية المصرية ستطلب لاعبينا بعد البطولة

يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وأوقعت القرعة منتخب بوروندي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كلا من: نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر. وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «سعيدو براهينو هو أفضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين آخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيدو فقط».
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