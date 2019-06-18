آلان جيريس يتحدث عن صعوبات منتخب تونس في أمم إفريقيا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

منتخب تونس

تحدث آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عن الصعوبات التي سيواجهها فريقه في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال جيريس في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: «تحقيق الفوز في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى مصر لخوض البطولة يعد أمرًا إيجابيا للغاية على المستوى الذهني»، موضحًا: «واجهنا منتخب بوروندي وهو مثال للصعوبات التي سوف نواجهها في البطولة».

وتابع جيريس: «قدمنا مباراة مميزة أمام منتخب بوروندي، عززت ثقة اللاعبين في إمكانياتهم، ولهذا فنحن جاهزون لدخول غمار كاس أمم إفريقيا في أفضل الأحوال». وأضاف: «لقد منحنا فرصة لكل اللاعبين خلال المباريات الودية حتى نقف على جاهزيتهم والتي ستجعلنا نختار أفضل العناصر في المباراة الأولى ضد