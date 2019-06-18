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"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

مشروع التأمين الصحي كان مقررا له الانطلاق من 5 محافظات كمرحلة أولى لكن تم التأجيل 4 مرات والبداية من محافظة وحيدة.. التنفيذ أطاح بالوزير السابق ويهدد هالة زايد
تحرير:أحمد صبحي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وزيرة الصحة في بورسعيد
وزيرة الصحة في بورسعيد
في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
فيما حددت الوزارة الفترة من 2024 وحتى 2026، لتنفيذ المشروع في محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، وفي الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية من 2029 وحتى 2030. وجاءت محافظات القاهرة والجيزة
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بعد 500 طلب.. منع التحويل لأداء امتحانات ثانوي ببيلا

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وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.
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رسوم تكرار العمرة.. رحلة القرار من التطبيق للإلغاء

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المحافظ عادل الغضبان يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

إطلاق المشروع الرقمي في 8 قطاعات حكومية ببورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمتابعة كافة التجهيزات والترتيبات الجارية لإطلاق المشروع الرقمي في بورسعيد كأول محافظة ذكية في مصر. وأكد الغضبان، بالالتزام بكافة التعليمات الفنية والمعلوماتية في تجهيز الإدارات التي سينطلق منها المنظومة الشهر القادم، وقال المحافظ، إن المشروع سينطلق في 8 قطاعات خدمية في المرحلة الأولى وتشمل التموين والمرور والصحة ومحكمة بورسعيد والنيابة العامة والأحوال المدنية وإدارة خاصة بقضايا الزواج والطلاق وإدارة التوثيق.
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هل يتم تخفيض ميزانية التأمين الصحي في موازنة 2020؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.
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