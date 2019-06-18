"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

مشروع التأمين الصحي كان مقررا له الانطلاق من 5 محافظات كمرحلة أولى لكن تم التأجيل 4 مرات والبداية من محافظة وحيدة.. التنفيذ أطاح بالوزير السابق ويهدد هالة زايد

تحرير:أحمد صبحي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

وزيرة الصحة في بورسعيد

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.

فيما حددت الوزارة الفترة من 2024 وحتى 2026، لتنفيذ المشروع في محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، وفي الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية من 2029 وحتى 2030. وجاءت محافظات القاهرة والجيزة